Konec Markízy je rizikem pro slovenskou demokracii. Tlakům čelí všechna média, říká moderátor Kovačič

Obvinil vedení televize Markíza v přímém přenosu z cenzury, přesto se za něj postavily stovky zamětnanců stanice, kteří vyhlásili stávkovou pohotovost. Moderátor Michal Kovačič v rozhovoru pro Deník N popsal, jakým tlakům musel v nejsledovanější stanici na Slovensku čelit. A jak se změnila situace ve slovenském mediálním prostředí poté, co se v zemi uajala moci současná vládní koalice pod vedením strany Směr. Bratislava 17:54 1. června 2024

„To, co se u nás děje, není o jednom pořadu nebo o jednom člověku. Je to příběh nejsilnějšího televizního zpravodajství na Slovensku, jehož redaktoři se dlouhé měsíce v tichosti snaží dosáhnout toho, aby mohli dělat svou práci svobodně,“ popisuje pro Deník N situaci ve slovenské televizi Markíza moderátor Michal Kovačič.

Ten dostal v televizi stopku poté, že ve vysílání obvinil vedení stanice z cenzury. S okamžitou platností se přestaly vysílat oba jeho pořady. „Řekli mi, že momentálně pro mě nemají práci, takže mi zablokovali e-mail a poslali mě domů. Řekli mi, ať počkám, až se mi ozvou a řeknou, co se bude dít dál,“ přibližuje aktuální situaci moderátor.

Jak dodává, v posledních týdnech se v televizi cítil jako „nechtěný host“. Začalo to letní pauzou, potom rušením dalších epizod. Svým vystoupením podle svých slov nechtěl televizi poškodit, jen zatlačit na dodržování zásad novinářské práce. A na to, aby mohli novináři v televizi pracovat stejně svobodně, jako třeba ještě před rokem.

Méně politických zpráv

A o jaké zásahy do novinářské práce podle Kovačiče šlo? V rozhovoru je vyjmenovává – vystřihávání věcí z reportáže, přesuny ve scénáři na pozdější minuty či nesouhlas s pozvaným hostem.

„Vždy tam byl jeden společný jmenovatel, že to byly zásahy ve prospěch koalice. Nevzpomínám si na jediný případ, kdy by mělo vedení pocit, že jsou redaktoři příliš tvrdí k opoziční straně,“ popsal s odkazem na případ, kdy vedení televize zakázalo odvysílání reportáže o vyšetřování nehody, při které předseda Slovenské národní strany Andrej Danko naboural do semaforu a z místa nehody ujel.

Že se v televizi něco děje, začal moderátor pozorovat už vloni okolo parlamentních voleb před očekávaným vítězstvím Směru. Reálné zásahy ale podle něj přišly až letos, po nástupu nového ředitele Centra zpravodajství a publicistiky Michala Kratochvíla. Ten dříve působil jako šéf zpravodajství TV Nova.

Slovenský Deník N v únoru napsal, že Kratochvíl prosazuje menší důraz na politické zprávy a žádal, aby se reportéři vyhýbali konfrontacím s vládními politiky. A obdobná situace je podle něj i v dalších slovenských médiích, ze kterých mizí politiky kritizované politické debaty a končí jejich moderátoři.

Riziko pro demokracii

Moderátor vnímá možný rozpad nezávislé televize Markíza jako riziko pro demokracii na Slovensku. „Markíza je pro Slovensko velmi důležitá, protože otvírala témata a přinášela informace o největších kauzách. Dožadovala se odpovědí od mocných. Kdyby to tak v budoucnu nebylo, slovenské demokracii by to velmi uškodilo,“ říká Kovačič Deníku N.

Důležitost Markízy podle něj umocňuje i fakt, že na Slovensku nikdy nevyrostla robustní veřejnoprávní média. „Když každé dva roky kompletně rozbijete redakci, nemáte šanci vybudovat robustní médium. To se v RTVS (Rozhlas a televize Slovenska) děje cyklicky,“ popisuje tamní situaci moderátor s tím, že v RTVS sice pracují schopní novináři, ale proti politickým tlakům příliš nezmůžou.

Podobné tlaky teď na Slovensku podle něj pociťují i další média. „Já si to vysvětluji tak, že se jede podle osvědčené příručky z jiných zemí. Pro příklad nemusí naši politici chodit daleko. Vy víte, jaká je situace v Maďarsku,“ podotýká a dodává, že odsouzeníhodný atentát na premiéra Roberta Fica (Směr) sice přinesl do společnosti nový narativ k usmíření společnosti, ale neměl by vést k potlačování kritických otázek.

Věří, že se lidé na Slovensku za svobodná média postaví. „Naše země si už prošla vším možným. Většinu toho zvládla. Já jsem optimista, ale bude to těžké. Já si myslím, že ve finále se zase posuneme dopředu,“ uzavírá.