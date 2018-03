24. 9. 2013 |Kateřina Procházková, kko |Zprávy ze světa

Kdo přijíždí do Číny poprvé, může být překvapen, že řada webových stránek, které běžně doma používá, nefunguje. Facebook, Twitter, Google nebo i server novin The New York Times jsou v komunistické zemi pro svou údajnou škodlivost zablokovány. To by se ale mělo do několika týdnů změnit, zatím však pouze na jediném místě v Číně.