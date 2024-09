Maďarsko nezaplatilo pokutu 200 milionů eur. Evropská komise částku strhne z dotací

Maďarsko nezaplatilo pokutu 200 milionů eur za nedodržení rozsudku Soudního dvora EU, Evropská komise má proto v plánu tyto peníze odečíst z budoucích plateb z unijního rozpočtu, které mají směřovat Budapešti. Oznámil to ve středu mluvčí EK Balazs Ujvari. Budapešť 16:01 18. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský premiér Viktor Orbán | Foto: Evgenia Novozhenina | Zdroj: Reuters

Lhůta pro zaplacení částky 200 milionů vypršela v úterý. Případ, který soud v Lucemburku řešil, souvisel s migrací, Budapešť podle soudu nezavedla nezbytná opatření ve své migrační politice, která žádal soud již ve svém verdiktu z prosince 2020.

„Nyní nastává takzvané kompenzační řízení, kdy odečteme 200 milionů z nadcházejících plateb Maďarsku z rozpočtu EU,“ řekl mluvčí EK. Zda půjde o jednorázovou částku, či zda Evropská komise finance odečte po částech, podle něj zatím není jasné. Brusel musí nyní ještě zjistit, odkud přesně peníze může vzít.

Maďarsko by mělo zaplatit rovněž i penále ve výši jeden milion eur za každý den prodlení v souvislosti s nedodržením rozsudku Soudního dvora EU. Lucemburský soud přitom svůj verdikt vynesl 13. června, což znamená, že by Maďarko zatím mělo zaplatit za více než 90 dní, tedy přes 90 milionů eur. Podle mluvčího EK nyní Brusel zaslal Budapešti požadavek na zaplacení této částky. Země na to má 45 dní