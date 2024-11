Trump oznámil, že mexická prezidentka souhlasí s uzavřením hranic. Sheinbaumová to odmítla

Budoucí americký prezident Donald Trump po telefonickém rozhovoru s mexickou prezidentkou Claudií Sheinbaumovou uvedl, že souhlasila se zastavením migrace z Mexika do Spojených států, které znamená uzavření hranic. Hlava sousední země krátce poté oponovala, že žádné uzavírání hranic nechce, informovala agentura AFP. Washington/Mexiko 6:47 28. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé se snaží dostat z Mexika na hranice USA | Foto: Jose Torres | Zdroj: Reuters

Zásadní omezení migrace bylo jedním z klíčových témat Trumpovy předvolební kampaně. Trump ve středu prohlásil, že ihned po nástupu do funkce 20. ledna zavede na zboží z Mexika 25procentní cla, pokud země nezajistí, aby do USA neproudili migranti a drogy. Sheinbaumová poté naznačila, že její země by mohla na cla odpovědět odpovídajícím protiopatřením.

Oba politici o několik hodin později informovali, že měli telefonický rozhovor právě o migraci.

Sheinbaumová jej označila za „excelentní“ a dodala, že do USA již v poslední době neproudí karavany migrantů z Mexika, protože se její země snaží v tom zamezit.

Počty migrantů mířících přes americkou jižní hranici v posledních měsících podle statistiky skutečně poklesly, Trump však hovoří o jejich dalším snižování i o vyhošťování přistěhovalců nelegálně pobývajících v USA.

„Souhlasila, že ukončí migraci z Mexika do Spojených států, tedy v podstatě s uzavřením našich jižních hranic,“ uvedl Trump na své síti Truth Social. Rozhovor označil za „báječný“.

Sheinbaumová nedlouho poté na jeho prohlášení reagovala slovy, že cílem Mexika „není zavírat hranice, ale stavět mosty mezi vládami a mezi obyvateli“. Dodala, že Trumpovi objasnila obecnou mexickou strategii boje proti nelegální migraci.

Zatímco Trump chce rázně snižovat počty přistěhovalců, dosavadní prezident Joe Biden uplatňuje vůči migrantům vstřícnější přístup. Kromě jiného se jeho administrativa snažila zbořit žiletkový plot stojící na hranici Mexika a Texasu. To však znemožnil středeční verdikt federálního odvolacího soudu, který zrušil rozhodnutí soudce, jež vládě navzdory právní snaze texaských úřadů odstranit bariéru povolovalo.