Nadprůměrný intelekt není u útočníků nezvyklý, říká k neštěstí na slovenském gymnáziu analytik

Na gymnáziu ve slovenské Spišské Staré Vsi zaútočil nožem patrně osmnáctiletý student. Během útoku zahynuly dvě ženy a další byla zraněna. Pravděpodobný pachatel by měl být už v rukou policie. „Takové činy nelze vyloučit ani při násobném zvýšení kvality péče,“ říká pro Radiožurnál analytik Radovan Bránik. Rozhovor Praha 22:10 16. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít . Pravděpodobný pachatel by měl být už v rukou policie | Zdroj: Profimedia

Mladík, který je podezřelý z trestného činu, byl vynikajícím studentem gymnázia a školu reprezentoval jak ve znalostních olympiádách, tak ve sportu. Je takový profil pachatele výjimečný, nebo ne?

Není. Dokonce v posledních letech na Slovensku z několika málo podobných útoků máme už přehled o profilech pachatelů, není to statistika, pouze přehled. A z toho přehledu nám vyplývá, že můžeme s vysokou mírou pravděpodobnosti mluvit o tom, že k tomuto typu útoků obvykle přistupují nadprůměrně inteligentní nebo nějak nadané děti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

To znamená, že předsudek, že pokud je někdo nadprůměrně inteligentní, sociálně zručný nebo má jiné nadprůměrné kvality, tak ho to nějakým způsobem chrání před nebezpečným nebo asociálním chování, není správný.

Opírá se o nesprávné předpoklady, protože nejde jen o školy. Přímo v Bratislavě na ulici nedávno útočil mladík ze školy pro nadané děti. Další mladý muž z tohoto okruhu podpálil serverovnu ve škole a zemřel při tom, i když to neměl v plánu. Takže ano, můžeme říct, že při počtu útoků, které se na Slovensku odehrávají, je oproti běžné populaci vyšší výskyt inteligentních nebo jinak nadprůměrných dětí.

Na východě Slovenska zaútočil student nožem, dva lidé zemřeli. Podezřelého policie zadržela Číst článek

Co můžeme usoudit z okolností tohoto činu? Tedy, že zadrženého čekaly komisionální zkoušky kvůli změně školy a mezi oběťmi byla i zástupkyně ředitelky a jedna spolužačka, další je zraněná… Dá se z toho charakterizovat, jestli šlo o ne úplně promyšlené nebo zkratovité jednání?

V tuto chvíli ještě nemáme komplexní informace a bylo by předčasné o čemkoliv spekulovat. Nyní je hlavní, aby se škola dostala do normálu a děti spolu s dalšími osobami, které utrpěly trauma, dostaly adekvátní péče.

Nyní máme ale jisté indicie, že nešlo o zkratovité jednání. Už jen z toho důvodu, že mladík si zbraň do školy přinesl skrytě a z toho můžeme usuzovat, že to do jisté míry plánoval. Další zvláštní věc, která může a nemusí mít význam, je to, že oběti jsou osoby ženského pohlaví. Ale znovu, všechno je stále velmi živé a informace se dostávají na povrch a ještě jich nemáme objektivně tolik, abychom je zveřejňovali.

Prosincový útok na vánočních trzích v Magdeburku má šestou oběť. Zraněním podlehla 52letá žena Číst článek

Plus si také myslím, že to je věcí orgánů činných v trestním řízení. Ty usoudí, jestli je vhodné v tomto čase zveřejňovat takové informace, nechci v tom kolegům překážet.

Co si myslíte o tom, že tento mladík měl problémy už ve školce? A později ve škole několikrát někomu vyhrožoval přímo i nožem. Není to systémová chyba, která se měla podchytit už dříve?

Podle do teď známých informací mu byla poskytnutá péče a kvalifikovaná podpora. Byl považovaný za problémového žáka a nemyslím si, že by došlo k explicitnímu zanedbání.

Chtěl bych varovat před přehnanými očekáváními veřejnosti, která jsou v tuto chvíli pochopitelná. Ale není to tak, že pokud do něčeho nalejeme hodně peněz a budeme tam dávat mnoho psychologů a odborníků, tak se takové věci nebudou stávat.

Jednoduše to nejde vyloučit ani při násobném zvýšení kvality péče. Navíc školy jsou měkkými cíli a jejich schopnost kontrolovat chování a věci, které jsou vnášené do budovy, je legislativně i kapacitně malá.

Školy na to nemají kvalifikovaný personál, aby byl schopný zjistit přítomnost nože. A i když se jednou za čas něco takového stane, tak když se podíváme třeba deset let do minulosti, Slovensko nepatří mezi takové země, kde by toto bylo typickým jevem. Je to prostě exces a nemyslím si, že mu bylo možné nějakým způsobem zabránit. Ti lidé dělali, co mohli.