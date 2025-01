Prosincový útok na vánočních trzích v Magdeburku má šestou oběť. Zraněním podlehla 52letá žena

Počet obětí prosincového útoku na vánoční trhy v Magdeburku na východě Německa vzrostl na šest. Zraněním v nemocnici podlehla 52letá žena. S odvoláním na mluvčího státního zastupitelství o tom v pondělí informovala agentura DPA. Berlín 10:49 6. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kromě šesti mrtvých si čin vyžádal také téměř 300 zraněných | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

V centru sasko-anhaltské metropole Magdeburku vjel 20. prosince do lidí na vánočních trzích autem 50letý saúdskoarabský lékař, který dlouhodobě žil v Německu. Zabil devítiletého chlapce a pět žen ve věku od 45 do 75 let. Kromě mrtvých si čin vyžádal také téměř 300 zraněných, podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi.

Pachatele se podařilo bezprostředně po činu zadržet a je ve vazbě. Motiv je stále nejasný. Zadržený například tvrdil, že Německo k sobě na jedné straně pouští islamisty ze Sýrie a zároveň ničí životy bývalých muslimů ze Saúdské Arábie, odkud sám pochází. Muž měl také dlouhodobé spory s německými úřady, kterým opakovaně vyhrožoval.

V saúdskoarabské komunitě byl podle dřívějších zpráv médií znám jako agresivní a izolovaný člověk, setkání představitelů opozice se nikdy neúčastnil. Podle vyjádření státního zastupitelství z minulého týdne potrvá vyšetřování činu ještě několik týdnů. Jeho součástí bude zpracování posudku o psychickém stavu útočníka a revize policejních bezpečnostních opatření během trhu.