Německé vládní strany by nezískaly ve volbách většinu. Vedou opoziční křesťanští demokraté

Strany německé vlády kancléře Olafa Scholze by nyní společně získaly jen 28 procent hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury Insa zveřejněného v úterý. Jde o nejnižší společný zisk trojice stran za celou dobu trvání koalice. Volby by teď vyhrála konzervativní unie CDU/CSU, na druhém místě by skončila protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD). Řádné volby do německého Spolkového sněmu se budou konat příští rok v září. Berlín 20:40 10. září 2024

Konzervativcům z CDU/CSU, kteří jsou od roku 2021 na spolkové úrovni v opozici, by podle průzkumu agentury Insa nyní hlas dalo 32,5 procenta voličů. AfD by skončila druhá s 19,5 procenta. Až třetí by se umístila nyní nejsilnější vládní strana - Scholzovi sociální demokraté (SPD). Získali by ovšem jen 14 procent hlasů. Zelení by si podle průzkumu připsali deset procent a třetí člen vládní koalice, svobodní demokraté z FDP, by dostali jen čtyři procenta hlasů. Do parlamentu by se tak vůbec nedostali. Vládní strany jsou s 28 procenty dohromady dokonce slabší než opoziční CDU/CSU.

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do parlamentu by zůstala i postkomunistická Levice. Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), které se od Levice odštěpilo, by získalo deset procent hlasů. BSW kombinuje levicovou hospodářskou a sociální politiku s kritickým pohledem na imigraci. Kritizuje rovněž německou politiku vůči Rusku, dodávky zbraní Ukrajině a vyzývá k jednání s Moskvou o míru.

Německé politice nyní dominuje téma migrace. Rozproudil je především srpnový teroristický útok v Solingenu, při kterém neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie na městských slavnostech zabil tři lidi a osm dalších zranil. Impulz pak tomuto tématu přidaly volby ve východoněmeckých spolkových zemích Sasku a Durynsku, v nichž získala protiimigrační AfD přes 30 procent hlasů. Volby v Durynsku strana dokonce vyhrála a k vítězství míří za dva týdny i v zemských volbách v Braniborsku. Dobře si ve volbách vedla i BSW. Pro vládní strany však hlasování skončilo fiaskem.

O zpřísnění migrační politiky budou dnes jednat zástupci vlády, opoziční CDU/CSU a spolkových zemí. Už v pondělí ministryně vnitra Nancy Faeserová oznámila, že Německo od příštího týdne zavede dočasné kontroly na všech pozemních hranicích a bude usilovat o efektivnější odmítání migrantů přímo na hranicích.