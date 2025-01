Nepál zdraží povolenky k výstupu na Mount Everest. Jejich cena se zvýší o 36 procent

Nově budou muset zájemci o vstup na Sagarmathu (nepálský název Everestu) zaplatit 15 000 dolarů (362 tisíc Kč). Předchozí částka byla 11 000 dolarů (265 tisíc Kč), což bylo o 36 procent méně než nyní.

Navýšení cen o 36 procent platí i pro povolenky v méně turisticky oblíbených obdobích, od září do listopadu a od prosince do února. V měsících od září do listopadu zaplatí horolezci 7500 dolarů (181 tisíc Kč) a mezi prosincem a únorem bude stát povolení 3750 dolarů (90 tisíc Kč).

V okolí Mount Everestu nesmí létat vrtulníky. Místní se obávali jejich dopadu na životní prostředí Číst článek

„Ceny poplatků jsme neměnili hodně dlouhou dobu. Museli jsme je aktualizovat,“ uvedl Narajan Prasád Regmi z vládního oddělení cestovního ruchu.

Nová sazba vstoupí v platnost od září a bude platit pro oblíbenou lezeckou sezónu duben až květen podél tradiční cesty vedoucí po jihovýchodním hřebeni, kterou postupovali při historicky prvním zdolání hory v roce 1953 sir Edmund Hillary se Šerpou Tenzingem Norkejem.

Někteří organizátoři horolezeckých expedic se domnívají, že zahraniční horolezce to od výstupu na Mount Everest neodradí, píše Reuters. „Tento cenový skok jsme očekávali,“ uvedl Rakušan Lukas Furtenbach z organizace Furtenbach Adventures, která nabízí expedice na Mount Everest. Podle Furtenbacha je to od nepálské vlády „pochopitelný krok“.

Sto let stará bota na Everestu možná změní historii. Může odhalit, kdo ho skutečně zdolal jako první Číst článek

„Jsem si jistý, že tyto peníze budou použity na ochranu přírody a zlepšení bezpečnosti na Everestu,“ dodal.

Příjmy z poplatků za povolení k výstupu na nejvyšší horu světa a další peníze, které tu utratí zahraniční horolezci, jsou klíčovým zdrojem příjmů pro Nepál, kde se kromě Mount Everestu nachází sedm ze čtrnácti nejvyšších hor světa. Vysokohorská turistika také v zemi vytváří potřebná pracovní místa.

Lidé zabývající se horolezectvím často kritizují Nepál za to, že pouští na Mount Everest příliš mnoho horolezců a málo se stará o jejich bezpečnost a čistotu místního prostředí, píše Reuters.