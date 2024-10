Sto let stará bota na Everestu možná změní historii. Může odhalit, kdo ho skutečně zdolal jako první

Po sto letech se možná bude muset přepsat horolezecká historie. Jako první totiž nejvyšší horu světa možná zdolal někdo jiný, než se doposud vědělo. A klíčem k vyřešení této více než sto let staré záhady může být bota, kterou nedávno objevil tým horolezců v nepálském ledu, píše server BBC. Káthmándú 10:05 12. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bota s iniciály A. C. Irvine, kterou horolezci našli na Mount Everestu | Foto: Jimmy Chin | Zdroj: ČTK / AP

Bota s ponožkou a ostatky, kterou našli horolezci na severovýchodním úpatí Mount Everestu pravděpodobně patřila horolezci Andrewovi Irvineovi, který před sto lety, tedy v roce 1924, zmizel při výpravě na nejvyšší horu světa. Má na sobě totiž vyšité jeho iniciály. V tajícím ledu ji našli horolezci, kteří točili dokument pro kanál National Geographic.

Mezi nimi byl mimo jiné i Jimmy Chin, který za svůj dokument Free Solo dostal v roce 2018 Oscara. Jestli ostatky patří právě Irwinovi, ještě musí potvrdit analýza DNA. „Zvedl jsem ponožku a je na ní červený štítek, na kterém je vyšitý nápis ‚AC Irvine‘,“ řekl Chin. „Všichni jsme nadšením běhali dokola,“ píše BBC.

Andrew Irvine, společně s Georgem Mallorym, se jako první pokusili zdolat Mount Everest. Jestli vrcholu nakonec dosáhli zůstává jednou z největších záhad horolezectví. Dosud platí, že první horolezec, který na vrcholku stanul, byl v roce 1953 novozélanďan Edmund Hillary společně se svým nepálským šerpou Tenzingem Norgayem. Kdyby se ale potvrdilo, že se to povedlo Irwinovi a Mallorymu už při výpravě v roce 1924, překonali by Hillaryho o 29 let.

Tělo George Malloryho našli horolezci už v roce 1999 a podle některých indicií, jako jsou třeba hluboké stopy v ledu po provazech, by mohly svědčit o pádu. Fotku jeho manželky, kterou chtěl podle všeho nechat na vrcholu Everestu, u sebe Mallory neměl – což naznačuje, že dvojice možná dosáhla svého cíle.

Tehdy dvaadvacetiletý Irvine s sebou měl mít svůj fotoaparát. Historici doufají, že bude někde poblíž nalezených ostatků a že by v něm mohl být dochovaný film. Je dost možné, že pokud vrcholu Everestu dosáhli, tak se nahoře i vyfotili. V okolí nálezu zatím horolezci nenašli nic dalšího.

Několik dní poté, co Chin a jeho tým našli botu, požádal Čínsko-tibetskou horolezeckou asociaci (vládní úřad, který dohlíží na severní stranu Everestu), zda by tým mohl ostatky z hory přemístit. Botu a nohu odnesl z Everestu v chladicím boxu. Jeho tým také odebral vzorek DNA, na jehož další identifikaci spolupracuje s britským konzulátem.

Chin odmítá upřesnit, kde přesně byly ostatky nalezeny - říká, že chce odradit lovce pokladů. Je si však jistý, že další artefakty a možná i kamera jsou poblíž: „Rozhodně to zmenšuje oblast pátrání,“ dodal Chin.