10. 4. 2012 |Petra Benešová, Eva Presová |nepoužívat - Věda

Je tomu právě sto let, co na svou první a poslední cestu do Ameriky vyplula britská královská loď Titanic. Zaoceánský parník, který patřil ve své době k největším, ale nikdy do Nového světa nedorazil. Hladina mrazivého Atlantiku se nad ním zavřela 15. dubna 1912.