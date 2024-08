Nezákonné vniknutí do tchajwanských vod a smrt dvou čínských rybářů. Obě země teď uzavřely dohodu

Po několika měsících vyjednávání, Čína s Tchaj-wanem, uzavřeli dohodu. Jako reakci na smrt dvou obětí, které byli pronásledováni tchajwanskou pobřežní stráží, jak popsala zpravodajská stanice BBC. Dohoda obsahuje finanční kompenzaci rodinám obětí a repatriaci ostatků do Číny. Tchajwanská pobřežní hlídka odmítla sdělit podrobnosti. Dohoda může snížit napětí v citlivé oblasti Tchajwanského průlivu, kterou Peking považuje za svou. Peking/Tchaj-pej 13:29 14. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rybářská loď nezákonně vplula do taiwanských vod u ostrova Kinmen. (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Čína v únoru incident odsoudila jako „zákeřný“ a v návaznosti na něj zahájila pravidelné hlídky v okolí tchajwanského souostroví Kinmen. Pekingská pobřežní stráž uvedla, že úkolem pravidelných hlídek je udržovat operativní pořádek v mořských oblastech a chránit životy a majetek rybářů.

Dva mrtvý muži byli mezi čtyřmístnou posádkou na palubě rybářské lodi, která nezákonně vplula do tchajwanských vod u ostrova Kinmen. Tchajwanské hlídky tuto loď pronásledovaly, oba rybáři se při pokusu o útěk utopili.

Peking a Tchaj-pej se dříve chovaly vstřícněji k rybářským flotilám, zejména v okolí tchajwanských pobřežních ostrovů, které leží velmi blízko čínského pobřeží. V posledních letech však Tchaj-wan od tohoto chování opustil, což je podle něj reakce na masivní nárůst pytláctví ze strany čínských rybářů.

Čína již několik měsíců naléhá na tchajwanské orgány, aby incident vyšetřily a nabídly pomoc rodinám obětí. Obvinila také samosprávný Tchaj-wan, který Peking považuje za odštěpeneckou provincii, že „používá různé záminky k násilnému zadržování čínských rybářských plavidel“.

Tchaj-wan obhajoval jednání své pobřežní stráže a vyzval Peking, aby se „zdržel podobného chování“ v jeho vodách. Ředitel tchajwanské pobřežní stráže Čang Čchung-lung se omluvil rodinám obětí za jejich utrpení, a také za to že zde nebyly zaznamenány důkazy.

Obě strany „budou co nejrychleji aktivně uplatňovat dohodnutý konsensus“, uvedl zástupce generálního ředitele správy pobřežní stráže Hsieh Chin-chin. Mluvčí tchajwanské Rady pro záležitosti pevninské Číny prozradil, že odškodnění bude vyplaceno soukromými dárci, a zároveň zdůraznil, že to nemá žádný vliv na výsledek vyšetřování toho, co se stalo a kdo je za to zodpovědný.

Peking uvedl, že doufá, že Tchaj-wan bude mimo jiné aktivně dodržovat smluvené podmínky dohody, aby zajistil klid obětem a nabídl vysvětlení jejich rodinám.