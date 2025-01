‚Noční čistka‘ v Bílém domě: Trump propustil několik generálních inspektorů dohlížejících na kroky vlády

Americký prezident Donald Trump v pátek večer propustil z několika ministerstev a dalších úřadů dosavadní generální inspektory, což jsou činitelé, kteří mají nezávisle monitorovat práci vlády. Informoval o tom deník The Washington Post (WP), podle kterého přišlo o funkci nejméně 12 inspektorů. List The New York Times (NYT) později informoval o 17 propuštěných.

