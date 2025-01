‚Finanční situace je nyní ještě akutnější.‘ WHO hodlá kvůli odchodu Spojených států omezit výdaje

Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli chystanému odchodu Spojených států omezí výdaje a přezkoumá, jaké programy pro ni jsou prioritou. Šéf této agentury OSN Tedros Adhanom Ghebreyesus o tom v interním sdělení informoval zaměstnance, napsala agentura Reuters. To, že Spojené státy z WHO vystoupí, oznámil po své inauguraci americký prezident Donald Trump.

