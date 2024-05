Nepokoje v Nové Kaledonii mají nejméně čtyři oběti. Stovky lidí jsou zraněných

Nejméně čtyři další lidé včetně jednoho četníka zemřeli při nepokojích na tichomořském ostrově Nová Kaledonie, informovala ve čtvrtek agentura AFP s odvoláním ostrovní úřady. Ty už předtím informovaly o čtyřech obětech, další stovky lidí jsou zraněných. Demonstrace souvisí s chystanou změnou volebního práva, o níž hlasovali poslanci dolní komory francouzského parlamentu. Nová Kaledonie je francouzské zámořské území. Nouméa 6:54 16. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Násilné nepokoje v metropoli Noumea, Nová Kaledonie | Foto: Delphine Mayeur/Hans Lucas | Zdroj: Reuters

Francouzská vláda ve středu oznámila, že na ostrově v souvislosti s nepokoji zavede na nejméně 12 dní výjimečný stav. Paříž už dříve na své zámořské území vyslala stovky policistů a hodlá tam nasadit i vojáky.

Nice, Béziers a teď i Limoges. Francouzská města zavádí noční zákaz vycházení mládeže Číst článek

Změna místní ústavy, kterou dříve schválili francouzští poslanci, by umožnila Francouzům žijícím v Nové Kaledonii alespoň deset let hlasovat v místních volbách. To by podle kritiků oslabilo vliv domorodých Kanaků. Konečné schválení změny si vyžaduje hlasování obou parlamentních komor na společném zasedání.

Nová Kaledonie je jedním z pěti francouzských teritorií v Asii a Oceánii. Na ostrově žije zhruba 270 tisíc lidí, kromě Kanaků lidé původem z Evropy a potomci přistěhovalců z asijských a tichomořských území. V uplynulých letech se voliči třikrát v referendu vyslovili pro zachování vazeb na Paříž.