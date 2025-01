Od Trumpa čekám chaos, říká Klvaňa. ‚Svá slova myslí vážně, slibuje novou energii,‘ pře se Durčák

„Jen na první den úřadování se stanu diktátorem,“ avizoval během kandidatury na šéfa Bílého domu Donald Trump. V pondělí bude slavnostně inaugurován. „Je člověk velkých gest, ale ne jasných činů,“ komentuje jeho nástup do funkce v pořadu Pro a proti amerikanista Tomáš Klvaňa z New York University Prague. „Spousta lidí pochopila, že to myslí vážně,“ nesouhlasí Michael Durčák, publicista, který se dlouhodobě věnuje Spojeným státům. Pro a proti Washington 13:32 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jaký mandát amerického prezidenta právě začíná? Mohli jsme už vidět vyjádření některých českých politiků z koalice i z opozice, kteří Trumpův nástup vnímají pozitivně.

Klvaňa: Lidé, kteří dnes stojí na nacionalistickém, konzervativním základě, tedy docela značná část ODS, také ANO a někteří další populističtí politici, vítají nástup Donalda Trumpa.

Já od něj očekávám něco podobného jako v prvním mandátu, tedy chaos, cirkus a politiku velkých gest a přehřáté rétoriky. Ale z hlediska významného dopadu na politiku ve Spojených státech toho čekám trochu méně, protože Donald Trump je člověk velkých gest, ale ne příliš jasných a zásadních činů.

Jak to vidíte vy? Donald Trump bude bezesporu stále nevypočitatelný, ale také stále silný. A mnozí říkají, je dobře, že budeme mít silného amerického prezidenta.

Durčák: Myslím, že největší rozdíl oproti prvnímu mandátu je, že v letech 2017 až 2021, kdy Trump úřadoval, si spousta lidí myslela, že to nemyslí vážně. Myslím, že spousta lidí teď pochopila, že ty věci vážně myslí.

To jsme mohli vidět na příkladu hnutí Hamás, kterému Trump slíbil, že jestli nezačne propouštět rukojmí, tak propukne peklo. A viděli jsme, že včera už byli propuštěni první tři izraelští rukojmí.

Neukazuje aktuální příměří v Gaze na to, že Trump bude schopen ukončovat konflikty, že bude mít tuto stopu v zahraničí?

Klvaňa: On se to snaží takhle prodávat, ale příměří v Gaze se vyjednává mnoho měsíců, jde opravdu o hodně detailů. Že by se Hamás snažil vyjít vstříc právě Donaldu Trumpovi, je opravdu neuvěřitelná fantasmagorie. Tomu nemůžu uvěřit.

Donald Trump

Durčák: Souhlasím s tím, že dlouhé měsíce vyjednával i Joe Biden. Ale nepodceňoval bych efekt, že zatímco Joe Biden dlouhé měsíce působil jako starý unavený pán, Trump slíbil novou energii, že to udělá jinak.

Trump a Evropa

Jaký vývoj v euroatlantických vztazích očekáváte s nástupem Donalda Trumpa? Už zpochybnil závazky v NATO a mluví o uvalení 20procentních cel. Jak se na to má Evropa připravit?

Durčák: Co se týče NATO, tak americký Kongres ještě za Joe Bidena přijal zákon, že pokud by chtěl prezident jednostranně vystoupit z těchto dohod, musel by to schválit Kongres. Myslím, že tímhle je to ze stolu, protože na tom se Američané nikdy nedohodnou.

Co se týče cel, tak podle mě se bude Donald Trump snažit narovnat obchodní politiku. Jsou některé komodity, na které máme mnohem vyšší cla na dovoz ze Spojených států, než má Evropa na vývoz do Spojených států.

Trump to podle mě bude chtít řešit za pomocí velkých gest: buď cla opravdu napálí, čemuž nevěřím. Anebo bude říkat: Pojďme to srovnat, dáme cla na tyhle výrobky třeba na 2,5 procenta.

Jak je na Donalda Trumpa Evropa podle vás připravená?

Klvaňa: Je těžké se připravit na někoho, u koho nevíte, co udělá zítra. A pravděpodobně ani on sám neví, co udělá zítra.

Trump řekl, že postaví na hranicích s Mexikem zeď, a nic takového nepostavil. Řekl, že za tu zeď zaplatí Mexiko, a nic takového se nestalo. Takových výroků bychom našli strašnou spoustu.

Je potřeba vyčkat, co Donald Trump opravdu udělá. Musíme se připravit na nepředvídatelné. Ale na druhou stranu je třeba říci, že Donaldu Trumpovi nebude na Evropě zase záležet tolik.

Bude pokračovat americký trend odklonu od Evropy a soustředění se především na asijský kontinent, a především na vztahy s Čínou. To zahájila už vláda Baracka Obamy. Takže pokud Evropa chce zůstat relevantní, tak musí najít jednotnou politiku vůči Číně a asistovat tam Spojeným státům. A to je podle mě velmi těžké.

Některé evropské státy mají vůči Číně trochu jiný vztah, ať už obchodní, nebo strategický, než Spojené státy. Ale tohle by byla příležitost. Pokud chceme zachovat transatlantickou vazbu, musíme Trumpově Americe ukázat, že jsme opravdovým spojencem a že spolupracujeme v Asii.

Můžeme od mandátu Donalda Trumpa čekat i ukončení války na Ukrajině? Je jeho nevypočitatelnost výhodou, nebo nevýhodou? A kteří evropští lídři mají šanci se s novým americkým prezidentem domluvit?