Pozornost celého světa se upírá do Washingtonu. Donald Trump tam v 18.00 složí přísahu a stane se 47. prezidentem Spojených států. Na jeho návrat do Bílého domu se chystá i česká diplomacie. Co znamená nová administrativa Donalda Trumpa pro česko-americké vztahy nebo jak fungovala vzájemná spolupráce za Joea Bidena, to pro Radiožurnál rozebral Jan Havránek, zástupce velvyslance ve Spojených státech. Rozhovor Praha 10:44 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očekáváme v zásadě pokračování dobrých a nadstandardních vztahů v česko-americké relaci, řekl Havránek | Foto: Cheney Orr/File Photo | Zdroj: Reuters

Co znamená návrat Donalda Trumpa do Bílého domu pro česko-americké vztahy?

Já bych řekl, že nic radikálně zásadního, nic překvapivého ve smyslu nějakých radikálních změn z hlediska zahraniční politiky nebo česko-amerických vztahů. Koneckonců Donald Trump již prezidentem jednou byl. Je dlouhodobě předvídatelný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trump je dlouhodobě předvídatelný. Česká diplomacie je na jeho návrat dobře připravená, říká Havránek

Samozřejmě v některých detailech předvídatelný není, ale z dlouhodobého hlediska jednal velmi konzistentně. Čili my očekáváme v zásadě pokračování dobrých a nadstandardních vztahů v česko-americké relaci.

Jak byste popsal vztahy se Spojenými státy teď za vlády končícího prezidenta Bidena?

Za poslední tři, čtyři roky se česko-americké vztahy těšily, řekl bych, nadstandardní kvalitě. Koneckonců premiér Petr Fiala byl v Bílém domě. Uzavřeli jsme řadu významných dohod, ale když se podíváme na česko-americké vztahy za posledních zhruba 30 let, tak nelze říct, že bychom zažívali něco mimořádného nebo nadstandardního.

Zkrátka a dobře máme to štěstí, že Spojené státy jsou naším významným spojencem. Těšíme se dlouhodobě dobrým vztahům a předpokládám, že tak tomu bude i v následujících čtyřech letech za Trumpovy administrativy.

A navazuje už Česko vztahy s Trumpovými lidmi a novou americkou administrativou?

Samozřejmě my máme velmi dobře zmapováno, kdo jsou ti klíčoví protějšci. Jsme s nimi v kontaktu. Ono je to trochu složitější v tom, že oni se s námi nemohou potkávat na oficiální úrovni dříve, než prezident Trump bude uveden do funkce, ale neformální komunikace již probíhá a je to tak za každé administrativy.

44:35 Je dobře, že předsednictví EU má při nástupu Trumpa Varšava, soudí znalec. Donaldi se můžou shodnout Číst článek

V zásadě Česká republika nestraní té či oné, myslím tím Demokratické nebo Republikánské straně, a snažíme se dlouhodobě pracovat jak s republikány, tak s demokraty. Čili v tomto případě máme důležité kontakty.

Koneckonců tento týden je ve Washingtonu národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar, který má řadu jednání jak v Kongresu, tak se zástupci nové administrativy. V tomto česká diplomacie v žádném případě nezaspala. Pracujeme na navazování vztahů již poměrně delší dobu a myslím si, že jsme připraveni.

Hraje nějakou roli při budování česko-amerických vztahů s Trumpem fakt, že jeho první ženou byla Češka a jejich děti jsou vlastně polovičními Čechy?

Určitě bych to nepřeceňoval. Faktem je, že když prezident Trump již zhruba před měsícem, dvěma hovořil s českým premiérem, tak sám od sebe, aniž bychom to nějakým způsobem zvedali na naší straně, vzpomínal na Ivanu Trump, na svoji první ženu.

Na druhou stranu kvalita vztahu se nezakládá pouze na nějakých osobních nebo historických zkušenostech. Musíme být pro Američany poměrně transparentní, musíme být pro ně něčím zajímaví. A určitě to přispěje, pokud dojde k setkání nejvyšších představitelů s Donaldem Trumpem nebo s jeho dětmi, tak je to určitým způsobem jakási kuriozita, která jednoznačně pomůže jakémusi oteplení vztahů nebo bližšímu navázání porozumění.

‚Vyhráli jsme, vezmeme si naši zemi zpět.‘ Trump v předvečer inaugurace slavil se svými příznivci Číst článek

Na druhou stranu ten vztah není jenom o nějakých symbolech, ale je to prostě o konkrétních projektech, o konkrétních agendách a v tomto opravdu, jak jsem říkal, bych to nepřeceňoval.

Z českých představitelů byl v sídle amerického prezidenta naposledy loni premiér Petr Fiala z ODS. Bude se česká diplomacie snažit o návštěvu prezidenta Petra Pavla ve Washingtonu?

Česká diplomacie se dlouhodobě vždy snaží o přijetí v Bílém domě obecně na nejvyšší úrovni. Když se podíváme za posledních 30 let, tak s výjimkou úřednických vlád, které u nás byly, v zásadě každý z českých premiérů, vrcholných představitelů i prezident se setkal s americkými politiky.

K přijetí v Bílém domě dochází zhruba jednou za dva až tři roky a samozřejmě o to usilujeme. Ale je potřeba také říci, že by bylo dobré, kdyby se podařilo opět zopakovat návštěvu amerického prezidenta a americké administrativy na nejvyšší úrovni v České republice.