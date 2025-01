Kromě Kapitolu proběhly inaugurace amerických prezidentů také na palubě letadla nebo v Bílém domě

Ve Spojených státech nastane velká změna ve vedení země. 47. americkým prezidentem se stane Donald Trump, který Bílý dům opustil přesně před čtyřmi lety. Tehdy ho vystřídal Joe Biden. Český rozhlas se bude inauguraci amerického prezidenta, jeho prvním krokům a náladám, které ve společnosti vyvolává, věnovat ve speciálním seriálu. Pondělní díl je o tom, jak vůbec inaugurační den amerického prezidenta vypadá. Od stálého zpravodaje Washington, D. C. 9:40 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký Kapitol se připravuje na inauguraci Donalda Trumpa | Zdroj: Reuters

Pro Donalda Trumpa nebude ceremonie inaugurace nijak nová. Už ji osobně zažil 20. ledna 2017, když skládal prezidentskou přísahu do rukou předsedy Nejvyššího soudu poprvé.

A jak vůbec celá inaugurace probíhá? Podle tradice a ústavních zvyklostí přijíždí nastupující prezident do Bílého domu, odkud se spolu s odstupujícím prezidentem odebere do Kapitolu k samotné inauguraci. To se samozřejmě neděje, pokud prezident zemře v úřadu. Nebo jako v případě inaugurace Joea Bidena, kdy se odcházející prezident Trump odmítl ceremonie svého nástupce zúčastnit.

Na palubě Air Force One

Některé inaugurace amerických prezidentů se zapsaly do dějin svým prvenstvím nebo zvláštností. V roce 1949 nástup prezidenta Harryho Trumana do funkce poprvé zachytila televize. Tehdy ještě černobíle. Poprvé barevně mohli Američané vidět inauguraci Johna Fitzgeralda Kennedyho.

Inaugurace se ne vždy odehrávaly na předpolí Kapitolu. Nejdřív probíhaly na jeho východní straně, před tváří sochy Svobody na vršku kupole a od roku 1981, tedy od inaugurace Ronalda Reagana, na západním schodišti obráceném na parkové náměstí National Mall.

Nejneobvyklejší inaugurace byla i ta nejsmutnější, 22. listopadu 1963 po atentátu na prezidenta Kennedyho. Prezidentskou přísahu složil Lyndon B. Johnson na palubě letadla Air Force One.

Také inaugurace v roce 1974 byla zvláštní. Odehrávala se v srpnu v Bílém domě. Viceprezident Gerald Ford se stal prezidentem, když nahradil Richarda Nixona, který jako první v dějinách na funkci prezidenta rezignoval.



Mimořádná byla i inaugurace Baracka Obamy v roce 2009. Bylo to poprvé, kdy se prezidentem stal Afroameričan. Z pódia před Kapitolem mu zazpívala královna soulu Aretha Franklin.

Slavnostní průvod

K prezidentské inauguraci patří i slavnostní jízda od Kapitolu do Bílého domu po třídě Pennsylvania Avenue. Přibližně 2,5 kilometru dlouhou trasu absolvovali prezidenti a jejich manželky v kočáře a později v autě.

V roce 1977 se ale stalo něco neočekávaného. Prezident Jimmy Carter a jeho žena Rosalynn vystoupili z auta a šli do Bílého domu pěšky. V dalších letech alespoň na části trasy zvyk dodržovali i další prezidenti.

Donald Trump s ženou Melanii a synem Barronem po inauguraci v roce 2017

K povinnostem prezidentského páru patří i účast na bohoslužbě mnoha vyznání den po inauguraci v Národní katedrále. Ještě večer po nástupu prezidenta a první dámy do funkce se také musejí zúčastnit několika plesů. Prezidentovi Baracku Obamovi zpívala k prvnímu tanci s manželkou Michelle romantický blues Beyoncé.



Manželé Trumpovi v lednu 2017 tančili při rumbě Franka Sinatry My Way – tedy Dělal jsem to po svém. Jak by ale řekli porotci StarDance, té rumby tam bylo hodně málo.

