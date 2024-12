ONLINE: Evropské státy musí platit své účty, uvedl Trump. Zavázat se k setrvání USA v NATO nechce

Zvolený americký prezident Donald Trump by „rozhodně zvážil“ vystoupení Spojených států ze Severoatlantické aliance. Podle agentury Reuters to řekl v rozhovoru s televizí NBC News pro pořad Meet the Press, který bude odvysílán v neděli pozdě večer SEČ. Zároveň ale uvedl, že pokud budou evropské země platit za obranu, zachová americkou roli v této obranné alianci.

