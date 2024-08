ONLINE: Kontrolujeme na 70 obcí a postoupili jsme o jeden až tři kilometry, hlásí Ukrajina z Ruska

Ukrajinská armáda kontroluje 74 obcí v ruské Kurské oblasti a za den postoupila o jeden až tři kilometry, přičemž obsadila další území o rozloze 40 kilometrů čtverečních, uvedl v úterý velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj v hlášení prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Ruské ministerstvo obrany o něco dříve uvedlo, že ruské jednotky zabránily ukrajinské armádě proniknout hlouběji do Kurské oblasti. Sledujeme online Kyjev/Moskva/Kursk 20:51 13. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontrolujeme na 70 obcí a postoupili jsme o jeden až tři kilometry, hlásí Ukrajina z Ruska | Foto: Viacheslav Ratynskyi | Zdroj: Reuters

„K dnešku je pod naší kontrolou 74 obcí (v Kurské oblasti). Boje pokračují podél celé frontové linie. Situace je navzdory vysoké intenzitě bojů pod kontrolou. Pokračujeme v operaci,“ řekl Syrskyj prostřednictvím videospojení Zelenskému, jenž záznam rozhovoru s hlavním velitelem ukrajinské armády zveřejnil na síti X.

Syrskyj o den dříve uvedl, že v Kurské oblasti, která má zhruba 30 000 kilometrů čtvrtečních, obsadili ukrajinští vojáci přibližně 1000 kilometrů čtverečních. To je zhruba dvakrát více, než činí rozloha Prahy, která má 496 kilometrů čtverečních.

Analytici ukrajinského projektu DeepState, jenž má blízko k ukrajinské armádě, na platformě Telegram v pondělí napsali, že podle jejich informací Ukrajina kontroluje asi 800 kilometrů čtverečních Kurské oblasti a na dalších 230 kilometrech čtverečních je situace nejasná. K podobnému závěru v úterý došla agentura AFP s odvoláním na vlastní analýzu, založenou na údajích amerického Institutu pro studium války (ISW).

Ruské ministerstvo obrany v úterý podle serveru Meduza a ruské služby BBC uvedlo, že ruská armáda za poslední den zabránila pokusům mobilních skupin ukrajinských ozbrojených sil prorazit u několika obcí v Koreněvském okrese v Kurské oblasti. Obce se nacházejí asi 26 až 28 kilometrů od ukrajinsko-ruské hranice, podotkla Meduza.

Kurský gubernátor Alexej Smirnov v pondělí na poradě s prezidentem Vladimirem Putinem tvrdil, že Ukrajinci okupovali 28 obcí v pohraniční zóně o šířce 40 kilometrů a hloubce 12 kilometrů. Geolokované záběry podle ISW potvrzují postup ukrajinských jednotek například severovýchodně od okresního města Koreněvo 30 kilometrů od hranic.

Ukrajinské jednotky před týdnem překvapivě vpadly do ruského regionu, jenž hraničí s ukrajinskou Sumskou oblastí, a ruským silám se je dosud nepodařilo vytlačit. Někteří analytici se podle agentury AP domnívají, že cílem operace Ukrajiny, která se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi a svádí s ruskými vojsky těžké boje hlavně na východě země, by mohla být snaha Kyjeva zmírnit ruský tlak na frontě a odklonit invazní síly do Kurské oblasti.

Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí v úterý uvedl, že Ukrajina nemá zájem o okupaci ruského území, ale smyslem operace v Kurské oblasti je ochrana Ukrajinců. „Na rozdíl od Ruské federace nepotřebuje Ukrajina cizí území. Ukrajina nemá zájem na záboru území v Kurské oblasti, chceme bránit životy našich lidí,“ uvedl mluvčí diplomacie Heorhij Tychyj podle Meduzy.

Sumská oblast podle Zelenského jen od června zaznamenala téměř 2100 ostřelování a vzdušných úderů z ruské strany a Ukrajinci podle hlavy státu obsadili zejména okresy, ze kterých Rusové na region útočili.

„Je třeba zdůraznit, že operace ... pomáhá frontové linii, protože nedovoluje Rusku převelet další jednotky do Doněcké oblasti, komplikuje jeho vojenskou logistiku,“ doplnil Tychyj.

Ukrajina se už přes 900 dní brání rozsáhlé ruské agresi. Ukrajinci ruský vpád zčásti odrazili a některá svá území dobyli zpět. Rusové se ale velké části ukrajinského území zmocnili a boje pokračují.

Na východě Ukrajiny v poslední době invazní vojska pomalu ale setrvale postupují. Agentura Reuters poznamenala, že zatím nic nenasvědčuje tomu, že by ruský tlak na východě Ukrajiny polevil. Velení ukrajinské armády v úterý uvedlo, že ruské jednotky v uplynulém dni vystupňovaly své útoky ve směru na Pokrovsk v Doněcké oblasti.

Mluvčí ukrajinské armády Dmytro Lychovij řekl agenuře Reuters, že Ukrajinci tento týden zaznamenali přesuny ruských jednotek z jihu Ukrajiny do jiných regionů, zřejmě také do Kurské oblasti.

Počet ruských útoků se podle něj ale nesnížil a je příliš brzy na vyvozování závěrů. Litevský ministr obrany Laurynas Kasčiúnas v úterý podle Reuters při schůzce se Zelenským v Kyjevě uvedl, že Rusko přesouvá do Kurské oblasti jednotky ze své Kaliningradské oblasti. Ta se nachází na březích Baltu mezi Polskem a Litvou.