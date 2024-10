ONLINE: Noční izraelský úder cílil podle médií na bunkr zbývajících členů nejvyššího vedení Hizballáhu

Izraelská armáda se v noci na pátek rozsáhlým leteckým úderem na předměstí Bejrútu snažila zasáhnout zbývající členy nejvyššího vedení Hizballáhu. S odvoláním na tři nejmenované izraelské představitele to napsal zpravodajský server Axios, podobnou informaci přinesly i The New York Times. Informace o obětech nejsou. Útok mířil na bunkr ve čtvrti Dahíja, kde se podle zpravodajských informací nacházel Hášim Safíjuddín, zvažovaný nový vůdce hnutí.

