Nebude to řežba, ale hezký hokej. Pardubice to urvou, myslí si expert Procházka před rozhodující bitvou

Game 7, rozhodující bitva, buď, anebo. Sedmým finálovým zápasem mezi Pardubicemi a Brnem vyvrcholí extraligová sezona. Duel v Enteria Aréně startuje v 18 hodin a uslyšíte ho v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Jak naši hokejoví experti v čele s Martinem Procházkou odhadují výsledek večerního duelu? Vypořádají se Pardubice s tlakem fanoušků i široké hokejové veřejnosti? Brno 13:13 29. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dramatická koncovka nejvyšší domácí soutěže a boj o Masarykův pohár vypukne na východě Čech od 18.00 | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Ve spojení jsme s Petrem Koukalem, který má plno zkušeností se sedmými zápasy. Byl jste v den rozhodujícího duelu spíše pozitivně naladěným hokejistou, nebo nervóznějším typem?

Nervozita tam je. Žádné žaludeční problémy atd. jsem nemíval, ale samozřejmě pokud mezi zápasy jdete po městě, tak se o tom s vámi chtějí všichni bavit. Do sérií jsem vždy nastupoval v roli favorita, protože jak s Pardubicemi, tak s Hradcem jsme vždy byli nahoře. Dalo se tedy brát, že jsme úplně nenaplnili roli favorita, protože jsme to nechali dojít až do sedmého utkání. Pro fanoušky je to ale svátek hokeje. Jako hráč si to úplně nejdete užít, užít si to můžete až poté, co vyhrajete.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Čistou hru Martina Procházky před rozhodujícím sedmým utkáním Pardubic proti Brnu

Petře, budete v úterý navečer nervózní před zápasem, nebo si to užijete?

My už si to jen užíváme. Nervózní budou kluci mezi mantinely, kteří hrají o titul. Stejně tak jako střídačky, jinak zbytek si to jde užít.

Hvězdný útočník David Pastrňák potvrdil účast na mistrovství světa. To je skvělá zpráva pro všechny nejen české fanoušky, že?

Trochu to s tím rozhodnutím natahoval. Určitě ale věděl, že to smysl má. Podle mě David ví, do jakého prostředí jde. I když se klubu nedařilo, tak on má reprezentaci rád a ví, že se na tým trenéra Rulíka může spolehnout.

Tým bude díky někomu ohromně silný, hned se zvednou přesilovky. Počítám s tím, že pokud bude zdravý Roman Červenka, tak také pojede na šampionát a ve hře je i Martin Nečas. Obhajovat zlato není jednoduché, ale šance na medaili určitě je. Pasta je skvělý na ledě, ale vytváří skvělou atmosféru i v kabině. Letos bude na turnaji už od začátku, což je rozdíl od loňska. Bude plný sil a těším se na to.

Martine, očekáváš opatrné sedmé utkání?

Podle mě se týmy budou chtít vyvarovat nějakých provokací. Oslabení bere totiž hodně sil. Nemyslím si, že to bude nějaká velká řežba. Očekávám hezký hokej.

Dotaz posluchače: Co si Martin Procházka myslí o tom, že kouč Komety Kamil Pokorný v šestém utkání, kdy se Brnu nedařilo, nezměnil taktiku?

Také mě překvapilo, že Kometa se v šestém utkání snažila přejít střední pásmo protečováním kotouče. Musí tam být návaznost dalších hráčů a to nefungovalo. Hráče svazovalo to, že si nevěřili, a tak by těžko něco změnili. Zajímá mě, jakým způsobem bude dnes Brno hrát. Je to klišé a ohrané, ale rozhodně bude hodně důležité, kdo vstřelí v utkání první gól.

Nějaký tip na výsledek večerního utkání?

Pardubice tam mají hodně zkušených hráčů. Roman Červenka přišel do týmu pro to, aby ten titul vybojovali. Myslím si, že to Pardubice urvou a večer budou slavit.

Ve spojení jsme s Jakubem Koreisem, který prožil úspěšné roky v Brně. Tak co očekáváte od večerní bitvy?

Tlak je jasně na Pardubicích, na Kometě určitě ne. Kdyby to byl zápas základní části, tak jsou Pardubice jasně favoritem, ale nyní je to jiné. Vidím šance na vítězství opravdu padesát na padesát. Plno hráčů Dynama hraje o svoji budoucnost.

V úterý 29. dubna v 18 hodin začíná rozhodující sedmý duel o titul mezi Pardubicemi a Brnem. Utkání odvysílá stanice Radiožurnál Sport v přímém přenosu.