Pelicot, který nechal znásilňovat svou ženu, žádá rodinu o odpuštění. ‚Lituji toho, co jsem udělal,‘ řekl

Dominique Pelicot, který řadu let nechával desítkami mužů znásilňovat svou omámenou ženu, v pondělí u soudu ve francouzském Avignonu poprosil rodinu, aby přijala jeho omluvu. Ocenil zároveň odvahu své už bývalé manželky Gisèle. Soud by měl rozsudek ve sledovaném procesu vynést ve čtvrtek, píše v pondělí agentura AFP. Prokuratura pro hlavního obžalovaného žádá trest dvacet let vězení.

Paříž 13:21 16. prosince 2024