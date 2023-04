Ortodoxní židé v Izraeli začali slavit Pesach. Svátek zahájili pálením kynutých a kvašených potravin

„Tady jsem přinesl nějaké sušenky, tortilly, kousky chleba,“ říká pan Pinchas, který je jedním z obyvatel ortodoxní židovské osady Alon Shvut nedaleko Betléma.

Už z dálky je cítit pekárnu. Tady se ale chléb nepeče, místo toho se záměrně pálí v ohni. „Jak jsme byli s čištěním domácnosti poctiví? No, letos jsme měli hodně práce, manželka nastoupila do nového zaměstnání, tak jsme tomu dali jen jeden den. Ale jindy jsme uklízeli i týden!“

Po desáté hodině se začínají scházet obyvatelé osady Alon Shvut a v mikrotenových sáčcích přinášejí hlavně kusy chleba, různé sušenky, ale také třeba ovesné vločky. Ze sáčků je sypou do poměrně špatně hořícího ohně, protože jak říkají, chleba není úplně nejlepší palivo.

„Tradici pálení udržují ortodoxní a ultraortodoxní židé. Ale nemusíte veškerý chamec spálit. Stačí ho do 10 hodin ráno, než začne Pesach, prostě vyhodit z domácnosti,“ přibližuje pan Tomer židovské paličské tradice. Také říká, že po skončení Pesachu jsou pak všude dlouhé fronty na pizzu.

Po desáté hodině se začínají scházet obyvatelé osady a přinášejí hlavně v mikroténových sáčcích kusy chleba nebo různé sušenky | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Pryč musí i alkohol

Celý obřad pálení chamecu se odehrává mezi desátou a jedenáctou hodinou. Takže když lidé den před začátkem Pesachu dosnídají, sbalí zbytek kvašeného jídla a odnesou ho na určená místa, kde společně všechno kvašené spálí.

„Tenhle arak je z pšenice, takže musí z domu ven. Stejně tak whisky,“ vysvětluje pan Hilel, který vytahuje lahev araku. Velká část alkoholu totiž musí jít také ven z domu na Pesach a lidé touhle blízkovýchodní pálenkou polévají kusy chleba, aby lépe hořely.

Oheň se polévá i alkoholem, který také musí z domu. Pečivo pak navíc lépe hoří | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Většinou to před Pesachem vypijeme, je škoda to pálit, na to je to drahé. Je to také nejlepší způsob, jak se pálenky zbavit. Druhý způsob je prodat ji na ten týden nežidům a po Pesachu ji od nich zase koupit,“ směje se trablům s alkoholem pan Tomer.

A vedle stojící pan Cviho s úctyhodným plnovousem komentuje nový zákaz vnášení chamecu do izraelských nemocnic: „Stále se o tom zákonu vedou spory. Svým způsobem je to skvělý nápad. Ale zároveň je kontroverzní. Já s tím nápadem souhlasím, ale lidi k tomu nutit – to není řešení.“

Letos se časově kryjí svátky všech tří velkých náboženství: židovský Pesach, muslimský Ramadán a katolické Velikonoce. V Jeruzalémě tak vzniká velmi výbušný potenciál. A lidé doufají, že to zůstane jen u pálení chamecových ohníčků.