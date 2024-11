Po údajné otravě metanolem se baťůžkáři v Laosu vyhýbají panákům. Nejzranitelnější se cítí ženy

V laoském městě Vang Vieng zemřelo minulý týden šest turistů. Pět žen a jeden muž přišli o život po požití kontaminovaného alkoholu. Podle všeho se otrávili metanolem. Mladí turisté, kteří si město nejvíc oblíbili, se teď mají na pozoru. Nejzranitelněji se cítí mladé cestovatelky, píše britská BBC. Vang Vieng (Laos) 23:30 25. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Květiny na památku lidí, kteří v Laosu zemřeli na otravu metanolem | Zdroj: Profimedia

Malé údolí hor Nam Xay se stalo populární hlavně pro mladé západní cestovatele. Je tu totiž hezky a poměrně levno. Úmrtí šesti turistů ale vyvolalo u baťůžkářů šok. Nejvíc se bojí ženy.

Mezi mrtvými jsou osmadvacetiletá Britka Simone Whiteová, dvě mladé Australanky Holly Bowlesová a její nejlepší kamarádka Bianca Jonesová a dvě mladé Dánky Anne-Sofie Orkild Coymanová a Freja Vennervald Sorensenová. Pouze jeden z mrtvých, sedmapadesátiletý Američan James Louis Hutson, byl muž. Spekuluje se o tom, jestli někdo nepřimíchal metanol pouze do nápojů žen, píše britský deník BBC.

Laoská vláda uvedla, že „vede vyšetřování s cílem zjistit příčiny incidentu a postavit pachatele před soud“. Laos, komunistický stát jedné strany, kde jsou média přísně kontrolována, neposkytl o úmrtí ani o vyšetřování prakticky žádné informace, napsal The Guardian.

Všechny oběti bydlely na stejném místě – v hostelu Nana Backpacker. Ten je teď zavřený, ale jeho majitelé důrazně popřeli, že by podávali nelegální nebo podomácku vyrobený alkohol. Na řece je i přesto jen málo známek toho, že by otravy zastavily příjezd lidí do Vang Viengu. Koncem listopadu tam totiž vrcholí turistická sezona. Hostely podél hlavního tahu jsou údajně plně obsazeny.