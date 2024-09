Podezřelý ze zářijového atentátu na Trumpa napsal vzkaz. Nabízí 150 000 dolarů tomu, kdo útok dokončí

Muž podezřelý ze zářijového pokusu o atentát na Donalda Trumpa před několika měsíci napsal vzkaz, že exprezidenta zamýšlí zabít. S odvoláním na americké ministerstvo spravedlnosti o tom v pondělí informuje agentura AP. Soud pak podle agentury Reuters rozhodl o tom, že Ryan Wesley Routh zůstane ve vazbě bez možnosti propuštění na kauci. Washington 22:36 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Routh na Trumpa podle vyšetřovatelů hodiny číhal na golfovém hřišti na Floridě | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

„Byl to pokus o atentát na Donalda Trumpa, ale zklamal jsem vás. Snažil jsem se ze všech sil a dal jsem do toho všechno, co jsem mohl. Teď je na vás, abyste tu práci dokončili; a já nabídnu 150 000 dolarů tomu, kdo ji bude schopný dokončit,“ stojí podle prokuratury ve vzkazu, který Routh nechal v domě blíže neupřesněného člověka.

Ten se po zatčení podezřelého ozval policii, která spolu se vzkazem v krabičce našla munici, kovovou trubku a další věci. Dotyčný také uvedl, že krabičku před pokusem o atentát na osmasedmdesátiletého prezidentského kandidáta neotevřel.

Routh na Trumpa podle vyšetřovatelů hodiny číhal na golfovém hřišti na Floridě. Ochranka, která 15. září jamky na hřišti prověřovala předtím, než na nich exprezident hrál, si na okraji areálu všimla ozbrojeného muže. Nedlouho poté osmapadesátiletého Routha zatkla.

Vyšetřovatelé v pondělí také uvedli, že signál Routhova mobilního telefonu poblíž Trumpova golfového hřiště a bydliště na Floridě byl opakovaně zaznamenám mezi 18. srpnem a 15. zářím.

Našli i ručně psanou poznámku s daty a místy, kde se Trump měl vyskytovat. Prokurátor chce muže obvinit z pokusu o atentát.

Trump se už jednou stal terčem atentátu, a to 13. července na předvolebním mítinku v Pensylvánii, kde se ho pokusil zastřelit dvacetiletý Američan. Exprezident vyvázl se zraněním ucha, jeden z jeho příznivců ale přišel o život.