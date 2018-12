Policie pátrá po šestnáctileté dívce z České Lípy. Z domova odešla před 14 dny

Splněné přání a nový podpis na nástěnce. Seniory v pražském stacionáři navštívil Zdeněk Svěrák

Přání vidět Zdeňka Svěráka měla paní Zdeňka, které je něco málo přes 90 let. „Stálo to za to. Jsem moc ráda, že jsem se toho mohla zúčastnit,“ přiznala seniorka.