Politolog k volbám ve Francii: Levice se tváří, že vyhrála volby a chce prosadit celý svůj program

Prosadí vítězná levicová koalice své ekonomické body? „Zřejmě i Emmanuel Macron sázel na to, že když rozpustí Národní shromáždění, tak vyvolá takovou situaci, zejména na levici, že levice bude paralyzovaná a nebude moci vlastně vytvořit cokoliv. Ale stal se opak,“ komentoval pro Radiožurnál volby do dolní komory francouzského parlamentu politolog Michel Perottino z Institutu politických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 20:58 8. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pařížské náměstí République, oslavy po vítězství levicové Nové lidové fronty | Foto: Jana Stuláková | Zdroj: iROZHLAS.cz

List Le Figaro připomíná, že předčasné volby Emmanuel Macron svolal, aby voliči vyjasnili další směřování země, a dodává, že výsledky Francii uvrhly ještě do většího zmatku. Vnímáte to stejně?

Je to prostě demokracie. Dá se na to nahlížet různě. Le Figaro už nějakou dobu stojí za Národním sdružením, buď otevřeně, nebo méně otevřeně a je jasné, že ten výsledek je z pohledu Le Figaro trochu problematický, ne-li hodně problematický.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Michelem Perottinem

Je pravda, že to je nezvyklé, je pravda, že zatím se nerýsuje žádná většina, ať už na levici nebo někde ve středu, ale je zatím ještě moc brzo na to, abychom řekli, jak to nakonec dopadne. První test a první zpráva o tom, jak se to bude moci rozvíjet dál, bude až 18. července, kdy bude ustanoveno nové Národní shromáždění.

Vy říkáte, že toho ještě hodně nevíme. Přesto pojďme alespoň naznačit nějaké možné důsledky toho, jak ty předčasné volby dopadly. Začněme v programu. Ta vítězná levicová koalice měla v programu mimo jiné zvýšení minimální mzdy, více progresivní zdanění, zrušení zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu, což vyvolávalo protesty v nedávné době ve Francii. Může toto všechno být přijatelné pro Emmanuela Macrona? Je reálný v tomto směru nějaký kompromis a to, že něco z tohoto programu by se opravdu realizovalo?

To je dobrá otázka. Některé body určitě budou přijatelné ani ne pro Macrona jako takového, možná pro některé členy jeho bývalé většiny, protože je to takový hodně rozkročený celek od středopravicového až ke středolevicovému seskupení. Takže částečně některé věci by určitě byly přijatelné, ale určitě ne všechno.

Zatím ten problém je, že zejména levice, nejenom Nepoddajná Francie, ale celá levice se zatím tváří, tak že vyhráli volby a že chtějí prosadit celý svůj program. Musíme si uvědomit, že dokázali to, co se od nich neočekávalo.

‚Bardello, táhni‘ i ‚Tohle je naše levice‘. Francouzi díky nečekanému vítězství slavili porážku lepenovců Číst článek

Zřejmě i Emmanuel Macron sázel na to, že když rozpustí Národní shromáždění, tak vyvolá takovou situaci, zejména na levici, že levice bude paralyzovaná a nebude moci vlastně vytvořit cokoliv. Ale stal se opak. To znamená, že levice se dala dohromady poměrně rychle, poměrně rychle také vytvořila relativně ucelený program…

…který vedl k vítězství. Jedna spekulace v tuto chvíli nebo odhad nebo jak tomu budeme říkat, co ten volební výsledek může znamenat pro zahraniční politiku Francie směrem k EU, směrem k Ukrajině?

Obecně vzato je to dobrá zpráva ve smyslu, že ta kontinuita tady je zaručena. Ona částečně byla zaručena už dřív, to znamená, že ten hlavní aktér této politiky je prezident republiky.

Samozřejmě kdyby Národní sdružení vyhrálo volby, tak situace by se asi částečně změnila, ale ne úplně radikálně a určitě ne tak rychle, jak možná někteří očekávali. Zajímavé bylo, že Le Penová dala najevo, že prezident republiky nemá příliš pravomocí v oblastech zahraniční politiky nebo obranné politiky, což bylo takové zvláštní, protože toto je věc, která je naprosto jednoznačná.

Prezident republiky skutečně v těchto věcech rozhoduje. Přinejmenším může mít v té nejhorší situaci blokační právo, ale prezident republiky v tomto ohledu hraje roli garanta stejného směřování.