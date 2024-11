Poprvé byl Trump zvolen náhodou. Teď se všichni jeho výhry i porážky bojí, říká český divadelník v USA

Letošní prezidentské volby ve Spojených státech více než kdy předtím rozdělují společnost. Kamala Harrisová a Donald Trump svým vystupováním voliče provokují k velmi emocionálním reakcím. „Všichni se trošku obávají, protože to tady ještě nebylo,“ shrnuje pro Český rozhlas Plus Vít Hořejš, šéf newyorského Československo-amerického loutkového divadla. Interview Plus Praha 17:19 1. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

Hrozbou pro americkou společnost může být zejména povolební situace. Jednou z obav je opakování útoku frustrovaných voličů na Kapitol.

„Jeden kandidát už před volbami oznámil, že pokud prohraje, bude to podvod. Tím, co vykřikuje, v podstatě připravuje občanskou válku,“ říká Hořejš v Interview Plus.

„Ztrácí se nám civilizace, zdvořilost a určitá úroveň demokracie. Odpůrce není zločinec. A tento kandidát je ochoten pronásledovat je soudně i mimosoudně.“

Jeho podpora je založená hlavně na nemajetných lidech v dělnických profesích. Slibuje jim nereálná řešení společenských problémů. Stěžejním tématem je imigrace a snahy o její regulaci.

Mezi Trumpovy příznivce se paradoxně řadí i někteří členové české komunity ve Spojených státech.

„Češi a Slováci kdysi byli podobný ‚póvl‘, jakým Trump teď nazývá lidi, kteří přicházejí do státu,“ upozorňuje Hořejš. „V další generaci Češi už trochu zbohatli nebo byli přijati, a tak jsou ochotni se dívat na nové chudáky svrchu,“ dodává.

Kdo na Trumpovi naopak vydělal, jsou nejbohatší Američané, jimž bývalý prezident našel řadu právních kliček a snížil daňovou zátěž na minimum. A také Trump sám opakovaně už během mandátu své postavení umně zpeněžoval a dělá to tak dodnes.

I zpětně bylo podle Hořejše Trumpovo první zvolení do prezidentského úřadu překvapením, protože osobní kvality a politické hodnoty nahrávaly spíše jeho konkurentce.

„Byl zvolen náhodou, protože si všichni mysleli, že takových šašek nikdy zvolen nebude,“ podotýká. Nízkému počtu hlasů pro Hillary Clintonovou předcházelo přesvědčení o jejích vysokých preferencích a jasné převaze.

‚Popírající se vzpoura‘

Ani předvolební stylizace do obránce tradičních hodnot, kterou Trump zvolil, není v amerických volbách výjimečná. Demagogická hesla volil už dodnes velmi oblíbený Ronald Reagan.

„Voliči mu uvěřili, protože se s hereckým hlasem vydával za otcovskou figuru, která se o ně postará, což neudělal dodneška,“ připomíná Hořejš.

Stejně tak voliči věří Trumpovi, což u řady Američanů vyvolává obavy z povolební situace.

„Moji známí možná ještě věří ve stabilnost americké demokracie, protože zažili spoustu výkyvů. Ale všichni se trošku obávají, protože to tady ještě nebylo,“ vysvětluje Hořejš. „Ozbrojenci vpadli do Kongresu. Je to neuvěřitelné. A mnozí z nich to dodnes popírají, protože podporují nejsilnějšího kandidáta,“ podotýká.

Politické dění v USA nejen bedlivě sleduje, ale rovněž umělecky reflektuje. Aktuální je zejména inscenace Konference ptáků, která navazuje na stejnojmennou knihu Petra Síse.

„Je to obraz našich voleb. Ptáci tam na sebe pokřikují, zobákem se napadají a takto to odpovídá,“ popisuje. Premiérové uvedení je naplánováno na dobu těsně po volbách.

„Budeme to muset upravit. Protože kdybychom měli štěstí, tak bychom kopali do mrtvoly, a když nebudeme mít štěstí, tak nás možná pošlou do převýchovného tábora nebo něco takového,“ uzavírá s nadsázkou Hořejš.

Jak se proměnila situace českých exulantů v Americe? V čem spočívá nebezpečí Donalda Trumpa? A jak volby štěpí americkou společnost? Dozvíte se v záznamu celého rozhovoru nahoře v audiozáznamu.