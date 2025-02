Postkomunistická Die Linke se změnila. I díky své lídryni ovládla Berlín a ulovila mladé voliče

Ještě donedávna odepisovaná Die Linke v nedělních německých volbách do spolkového sněmu posílila na 8,8 procenta hlasů a stala se jedním z největších skokanů a vítězů. Pomohlo jí k tomu i to, že se v poslední době z nepříliš pružné postkomunistické partaje změnila i díky lídryni Heidi Reichinnekové. Navíc se jí povedla kampaň na sociálních sítích, která oslovila zklamané mladé levicové voliče. Berlín 7:00 25. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídryně Die Linke Heidi Reichinneková | Foto: Soren Stache | Zdroj: DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / Profimedia

Die Linke vznikla v červnu 2007 spojením postkomunistické Strany demokratického socialismu (PDS) a levicové Volební alternativy práce a sociální spravedlnosti (WASG). Ve srovnání se sociálně demokratickou SPD deklaruje mnohem výraznější levicovou orientaci, i proto bývá označována až za krajně levicovou.

Že se o ní nyní mluví jako o jednom z vítězů německých voleb, je velmi překvapivé i proto, že ještě před pár týdny by si na její úspěch atakující devět procent voličské podpory vsadil málokdo.

Velkou ranou pro Die Linke byl předloňský odchod jedné z nejvýraznějších tváří německé levicové politiky Sahry Wagenknechtové, která si založila novou stranu BSW. Reagovala tak na posun Die Linke k více sociálně progresivním pozicím. BSW je naopak silně konzervativní a protiimigrační, odmítá dodávky zbraní Ukrajině a kritizuje protiruské sankce.

Die Linke v důsledku odchodu stranického křídla kolem Wagenknechtové ztratila část poslanců a přišla o svou parlamentní frakci i o zastoupení ve výborech. Z volebních výsledků v zemských volbách, červnových eurovoleb i předvolebních průzkumů se dlouho zdálo, že na rozdíl od BSW do současného spolkového sněmu nepronikne. V některých sondážích se Die Linke propadla až na pouhou dvouprocentní podporu.

„Odchod proruského a protiimigračního křídla ovšem nalákal do Die Linke nové členy, zejména z řad klimatických a občanskoprávních aktivistů,“ upozorňuje Kateřina Vnoučková z Asociace pro mezinárodní otázky.

Jako Ocasio-Cortezová

Klíčovým zlomem v kampani pro Die Linke bylo lednové hlasování CDU s AfD ohledně zpřísnění protiimigračních opatření. Lídryně Die Linke Heidi Reichinneková na to reagovala ostrým projevem kritizujícím sbližování s krajní pravicí.

„Projev se stal virálním na sociálních sítích a přivedl do strany i více než 20 tisíc nových členů, zejména mladých lidí. Reichinneková svým radikálním postojem a silným veřejným působením (a zároveň i vizuálně výraznou červenou rtěnkou) trochu připomíná americkou demokratickou poslankyni Alexandrii Ocasio-Cortezovou, která taktéž dokázala oslovit mladé lidi s myšlenkami demokratického socialismu,“ přibližuje odbornice na německy mluvící země Vnoučková.

Díky zdařilé kampani strana v posledních průzkumech vystřelila prudce vzhůru. „Nejspíš mobilizovali voliče, kteří byli ostře a jasně vymezeni proti AfD. Byli svěží, jasně vydefinovaný radikální hlas, a tím se lišili od ostatních. Vypadali jako taková alternativa vůči Alternativě pro Německo, z druhé strany spektra,“ zhodnotil analytik z Institutu mezinárodních studií FSV UK Jakub Eberle.

I díky tomu tak Die Linke dokázala zaujmout řadu voličů sociálních demokratů a Zelených, kteří byli s jejich vládnutím v posledním volebním období zklamaní.

Nejvíce nových voličů Die Linke získala od Zelených a SPD, zatímco část jich odešlo k BSW a AfD | Foto: Infratest dimap pro ARD

Mladí, prvovoliči a Berlíňané

Kromě výrazné lídryně Reichinnekové vsadila Die Linke i na tradiční, byť dnes již stárnoucí kádry. Přímý mandát ve východním Berlíně opět získal 77letý Gregor Gysi, v Erfurtu poté 69letý Bodo Ramelow.

Těžištěm podpory Die Linke ale byli prvovoliči a mladí voliči, u kterých vyhrála. Ve srovnání s minulými parlamentními volbami mimořádně posílila právě v nejmladších věkových skupinách, které jí pomohly k nárůstu podpory.

#Bundestagswahl Více než polovina mladých lidí (18-24 let) volila strany na krajní pravici (AfD) nebo levici (Die Linke, BSW). Die Linke jsou silní i na TikToku, hvězdou je jejich předsedkyně @HeidiReichinnek pic.twitter.com/TblL0FeuGR — Kateřina Vnoučková (@vnouckovak) February 23, 2025

Mezi věkovou kohortou 18–24 let ji volil každý čtvrtý, ve věkovém rozmezí 25–34 let to bylo 16 procent voličů. Dál podpora napříč věkovými kategoriemi klesá.

chart_1874953_250224-144247_jgr.jpg | Foto: Infratest dimap pro ARD

ARD upozornila i na to, že Die Linke získala v kategorii „mladé ženy z měst“ dokonce každý třetí hlas.

Koho volí mladé ženy z měst (vlevo) a koho staří muži z venkova? | Foto: Infratest dimap pro ARD

Partaj tradičně boduje na východě Německa. Na východě také Die Linke zvítězila v šesti okrscích – ve čtyřech východoberlínských, v Lipsku a v Erfurtu.

I díky velmi vyrovnané berlínské voličské mapě se Die Linke se ziskem 19,9 procenta hlasů podařilo zvítězit i v celém hlavním městě.

Progresivní levice

V ekonomických oblastech zaujala Die Linke výrazně levicovými návrhy, slibovala spravedlivější rozdělení bohatství prostřednictvím progresivního zdanění a razantně zvýšit daňovou sazbu u nejbohatších až na 75 procent. Kromě vymezení se vůči krajní pravici vsadila Die Linke i na téma dostupného bydlení a přiměřených cen energií.

K zahraničněpolitickým otázkám se Die Linke v kampani jinak vyjadřovala méně než konkurence, omezila své dříve vstřícnější vystupování vůči Rusku a vsadila spíše na klasická sociální témata.

„Profilují se jako progresivně levicová strana se silným klimatickým smýšlením, v ekonomické oblasti požadují především progresivní zdanění a solidární přerozdělení prostředků ve prospěch chudších částí společnosti. Od BSW se odlišují zejména v přístupu k migraci a v důsledně protiruském postoji, podporují humanitární pomoc Ukrajině, zároveň ovšem jako strana s pacifistickou tradicí nesouhlasí se zbrojní podporou,“ doplňuje Vnoučková.

Lídryně Die Linke Heidi Reichinneková | Foto: Christian Mang | Zdroj: Reuters