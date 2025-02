ŽIVĚ: Podstatné je, že se Německo shodne na podpoře Ukrajiny, míní Fiala. Poslouchejte speciál Radiožurnálu

Parlamentní volby v Německu znají své vítěze. První na pásce skončila opoziční CDU/CSU. Krajně pravicové AfD se podařilo od minulých voleb svůj zisk zdvojnásobit. Zklamaná je naopak dosud vládnoucí sociálnědemokratická SPD, která zaznamenala nejhorší čísla od roku 1887. Co znamenají výsledky pro českoněmecké vztahy? A jakým směrem se bude nová vláda ubírat? Poslouchejte speciální vysílání Radiožurnálu. Prvním hostem je premiér Petr Fiala z ODS. Sledujeme online Praha/Berlín 8:30 24. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězové voleb ve volebním štábu CDU | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

Příštím německým kancléřem se s největší pravděpodobností stane předák CDU Friedrich Merz. Důležité je podle něj rychle sestavit vládu, hotovo by chtěl mít ideálně do Velikonoc a preferoval by dvoukoaliční kabinet. Předpokládaná koalice s SPD by měla ve Spolkovém sněmu většinu 328 křesel.

Druhým možným koaličním partnerem by sice mohla být i Afd, to ale Merz odmítal již pžed volbami kvůli krajně pravicovému smřování strany. Šéfka AfD Alice Weidelová označila výsledek strany za historické vítězství.

Spolupráci s merzem jsou otevřeni i Zelení, kteří získali 11,6 procenta, média ale upozornují na značné ideové rozdíly, kvůli kterým by případná koalice mohla být nestabilní. ve Spolkovém sněmu zasednou i zástupci Die Linke, které i přes nepříznivé vyhlídky ve volebních průzkumech nakonec získala necelých devět procenta.

Pod hranicí pěti procent nakonec zůstaly jak pravicově liberální a donedávna vládní FDP, která získala jen 4,3 procenta, tak nová konzervativně levicová strana Sahry Wagenknechtové BSW. Ta skončila jen těsně mimo parlament, když získala 4,9 procenta hlasů.