‚Porušování práv a povinností.‘ Frontex po ztroskotání migrantů zvažuje pozastavení činnosti v Řecku

Unijní pohraniční agentura Frontex zvažuje pozastavení činnosti v Řecku, u jehož břehů se minulý týden potopila loď se stovkami migrantů. V sobotu to s odvoláním na své zdroje napsal deník Le Monde. Nový incident v Jónském moři přinesl podle něj další signály o tom, že řecká pobřežní stráž neplní své povinnosti pokud jde o ochranu potenciálních žadatelů o azyl. Řecko 16:06 24. června 2023

Myšlenka pozastavení činnosti v jihovýchodní členské zemi EU se podle francouzského listu tento týden projednávala na „správní radě“ Frontexu ve Varšavě, kde unijní agentura sídlí. Její činitel Jonas Grimheden, který zodpovídá za dodržování základních práv, při této příležitosti přerušení operací v Řecku navrhl, píše Le Monde.

Daný krok by se mohl opírat o jeden z paragrafů regulujících fungování Frontexu, který pojednává o scénáři porušování „základních práv nebo povinností ve věci mezinárodní ochrany“.

Podle nejmenovaného diplomata zmíněný druh doporučení nepřichází od lidskoprávního oddělení agentury poprvé, ovšem “je to poprvé, co agentura jeho názor reálně bere v potaz“.

Úvahy přichází poté, co se 14. června jihozápadně od řeckého přístavu Pylos potopila přeplněná loď s migranty mířící do Itálie. Na palubě bylo podle odhadů až 750 lidí, přičemž přeživších je pouze 104.

Nepomohla

Řecká pobřežní stráž plavidlu před ztroskotáním nepomohla, přičemž uváděla, že loď plula bez problémů a o pomoc nežádala. Data o pohybu lodí v oblasti ale tato tvrzení zpochybňují, v pátek kromě toho Frontex oznámil, že Řecko nereagovalo na jeho nabídku monitorovat člun ze vzduchu předtím, než se potopil.

Řecká pobřežní stráž naopak argumentuje tím, že migranti pomoc odmítli a trvali na pokračování v plavbě do Itálie. Tvrdí také, že bylo příliš nebezpečné pokoušet se evakuovat stovky lidí z přeplněné lodi proti jejich vůli.

Řecké úřady již roky čelí podezření, že migrantům přicházejícím po moři nepomáhají a naopak je odhánějí od svých břehů. Deník The New York Times minulý měsíc zdokumentoval případ, kdy Řekové zadrželi skupinu cizinců na ostrově Lesbos a následně je vysadili do nafukovacího člunu a nechali na moři.

Nelegální praktiky řeckých složek popsal v uniklé zprávě také unijní úřad proti podvodům (OLAF), podle kterého o problémech věděl i bývalý šéf Frontexu Fabrice Leggeri. Ten loni na jaře ze svého postu odstoupil.

Agentura Frontex, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, byla zřízena v roce 2004 s cílem pomoci členským státům EU a zemím přidruženým k Schengenu chránit vnější hranice prostoru volného pohybu EU. Jelikož je Frontex agenturou EU, je financován z rozpočtu EU a z příspěvků zemí přidružených k Schengenu.