‚Pravidla ochrany životního prostředí brzdí pokrok.‘ Trump s Muskem vystoupili v rozhovoru na Fox News

Americký prezident Donald Trump a miliardář Elon Musk se objevili v hlavním vysílacím čase televize Fox News ve společném rozhovoru v roli dotazovaných. Mluvili o roli Muskova úřadu pro efektivní vládnutí (DOGE) a popsali, že má implementovat prezidentovy dekrety. Rozhovor přitom probíhal spíše v duchu přátelské rozmluvy, bez striktního vyžadování odpovědí na otázky. Od stálého zpravodaje Washington 10:23 19. února 2025

Musk zdůvodnil svou spolupráci s Trumpem tím, že mu chtěl pomoci, že byl nespravedlivě osočovaný a že je „dobrý chlap" (archivní foto) | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Rozhovor prezidentovi a technologickému magnátovi poskytl spíše prostor pro sebeprezentaci. Moderátor Fox News Sean Hannity se zná s Donaldem Trumpem přes 30 let, jak také v rozhovoru uvedl.

Jeho otázky se týkaly například Muskových úspěchů a plánů jeho nových firem, jak daleko je třeba výzkum obnovení funkce zrakového nervu v rámci projektu Neuralink. Na Donalda Trumpa padla otázka, proč si vybral právě Elona Muska za poradce, když se s jeho sítí X, dříve s Twitterem, soudil o deset milionů dolarů.

Trump řekl, že to bylo za zrušení jeho účtu po napadení Kapitolu v roce 2021. Zdůvodnil, že Muska chtěl, protože to je člověk znalý technologií, miluje svoji zemi a že mu ještě dal slevu.

Musk odpověděl, že jeho právníci se dohodli na mimosoudním vyrovnání deseti milionů, že všechno je vyřešené a jeho důvod spolupráce s Donaldem Trumpem byl, že chtěl Trumpovi pomoci, že to je „dobrý chlap“, že byl nespravedlivě osočovaný a jeho odbor pro efektivní vládnutí je od toho, aby prezidentovi pomáhal v jeho činnosti.

Implementace dekretů

Elon Musk řekl, že hlavní cíl DOGE je uvádět do života prezidentovy dekrety, protože když se neimplementují dekrety prezidenta zvoleného lidem, znamená to, že se neprosazuje vůle lidu, a proto to potom není vláda demokracie, ale byrokracie a proti tomu se Elon Musk snaží bojovat.

DOGE má podle samotného Trumpa dohlížet na implementaci nařízení. Má třeba vyhledávat finanční podvody nebo plýtvání penězi daňových poplatníků, proto se má dít redukce federální státní správy, která je také napadaná soudy, má nacházet zbytečné regulace, které brání rozvoji, třeba to, že pravidla ochrany životního prostředí jsou podle Donalda Trumpa jednou z brzd pokroku.

Oba dva uváděli jako příklady projektů financovaných už zmírající agenturou pro mezinárodní rozvoj USAID, šlo o programy na podporu rozmanitosti v zaměstnání v různých oblastech v několika zemích, projekty na podporu začlenění LGBT lidí do společnosti.

Peníze takto vydávané do zahraničí se podle toho, jak se oba dva shodli, mají investovat doma a mají zůstávat Američanům.

Prosazování Trumpových dekretů má probíhat pomocí moderních technologií z Muskovy dílny. DOGE má prověřovat, jestli se přijala nějaká opatření, má vyhledávat to mrhání státními penězi.

Trump řekl, že DOGE najde plýtvání za několik miliard dolarů, hlavně zkontrolováním účtů o tom, jak se nakládá se státními penězi. Musk mluvil o bilionovém státním deficitu, který pokud nebude pod kontrolou, tak podle něj Spojené státy mohou zbankrotovat.

Prosazování Trumpových dekretů má pomáhat třeba k větší ochraně hranic, podle Elona Muska odbor pro efektivní vládnutí přišel na pronajímání drahých hotelů pro migranty, což odbor podle jeho slov ukončil.

Obvinění Zelenského

Donald Trump také obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že to on začal válku na Ukrajině. Neřekl to ve zmiňovaném rozhovoru na Fox News, nýbrž při podepisování výkonných nařízení ve svém sídle na Floridě Mar-a-Lago.

Odpovídal na otázku novinářů, proč nebyli Ukrajinci u jednacího stolu v Saúdské Arábii.

Trump řekl, že Volodymyr Zelenskyj měl tři roky na jednání o míru a vůbec válku neměl začínat. Ale mohlo jít i o přeřeknutí, protože možná chtěl říct, že vůbec válka nemusela začít.

Trump často opakuje, že „kdybych já byl u vlády, žádná válka nikdy nezačala“. V angličtině stačí vyměnit jedno zájmeno a věta pak dostává jiný smysl. Takže je možné, že se přeřekl, je možné, že to tak chtěl říct.