Musk nabídl desítky miliard za společnost OpenAI, která vyvinula ChatGPT. Její majitel to odmítl

Vytvoří Evropa velké jazykové modely? ‚Čím bude technologicky soběstačnější, tím lépe,‘ míní Koubský

EU investuje do vzniku nových velkých AI modelů. „Může z toho být skutečně zásadní velká událost s obrovskými výsledky. Může se to taky rozplynout do ztracena,“ říká analytik Petr Koubský.