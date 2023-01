Volební místnost se pro Čechy otevřela i v Káhiře. Přišli do ní třeba vojáci z mírové mise

Tisíce českých turistů tráví dovolenou v Egyptě. Volební místnost v Káhiře přesto zeje prázdnotou. Letoviska u Rudého moře totiž dělí od egyptské metropole stovky kilometrů. Dlouhá cesta tak drtivou většinu turistů od účasti na volbě hlavy státu odradí. A zájem o volby nemají ani stovky českých občanů, kteří se v Hurghádě usadily sezónně či natrvalo. Od stálého zpravodaje Káhira 9:19 14. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Káhiře odvolilo 18 českých vojáků a vojaček z mírové mise MFO na Sinaji | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Zapsaných voličů máme aktuálně 61, očekáváme, že dorazí i voliči, kteří se prokáží voličským průkazem,“ počítá na Radiožurnálu předseda volební komise v Káhiře a český konzul Petr Čáp. „Čeští krajané žijí v Egyptě na dvou místech: v Káhiře a v Hurghádě, bohužel zastupitelský úřad nedisponuje přesnými čísly.“

Pouze v jednu chvíli se tady, ve volební místnosti, vytvořila fronta, a to když přijeli vojáci z mise MFO ze Sinaje. „Dnes tady odvolilo šestnáct vojáků, z toho jedna vojačka, součástí jednotky je letecký komponent, a stroj Casa, který používáme v rámci této mise, byl využit k transportu vojáků ze Šarm aš-Šajchu do Káhiry,“ říká plukovník Štefan Grivalský, český přidělenec obrany v Egyptě.

Členové volební komise většinu zapsaných voličů znají. Jsou to buď samotní zaměstnanci velvyslanectví anebo české krajanky, které v Egyptě dlouhodobě žijí.

Čas od času se ale ve volební místnosti objeví i neznámá tvář. „Já jsem si v prosinci koupila zájezd do Egypta, a pak jsem si najednou uvědomila, moc pozdě, že jsou zrovna prezidentské volby,“ líčí Pavla Jarošová z Prahy.

„Náš okruh má ale zrovna v pátek zastávku v Káhiře, tak jsem si vyřídila voličský průkaz a tady jsem si to zorganizovala tak, abych mohla přijít.“

V Egyptě už dva roky působí Michal Prokeš, fotbalový trenér, který pomáhá s principy tréninku ve slavném káhirském klubu Ahlí. Volit přišel s manželkou a dvěma syny. „Nejít k volbám mě nenapadlo ani na půl vteřiny, vnímám to jako občanskou odpovědnost. I když žijeme kdekoliv na světě, tak jsem pořád Čech a mám ke své zemi veliký vztah.“

Mohlo by to být zařízené nějak lépe, aby lidé v zahraničí mohli volit? „Kdyby vznikla nějaká platforma, která by umožnila, aby každý občan mohl z jakéhokoliv místa volit a dokázalo se to nějak verifikovat, tak by to bylo skvělé,“ říká Prokeš.

Drtivá většina českých občanů v Egyptě se momentálně nachází v letoviscích u Rudého moře. K nejbližší volební místnosti, to ale mají minimálně sedm hodin cesty autobusem. Jejich účast na volbách se tak neočekává. Na parlamentní volby v roce 2021 sem skoro nikdo z nich nepřijel.