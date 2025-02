Vyšetřování atentátu na Fica se chýlí ke konci. Stíhaným zůstává jediný muž

Případ atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica v Handlové kriminalisté po téměř devíti měsících pomalu uzavírají. Vyšetřování se chýlí ke konci, informuje o tom server Aktuality.sk. Stíhaným zůstává jediný muž, senior Juraj C. z Levic. Bratislava 16:47 13. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obec Handlová krátce po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica | Foto: Jozef Jakubčo/SME/Petit Press | Zdroj: Profimedia

„Z naší strany je už spis prostudovaný. Následně bude i ze strany poškozených,“ uvedl pro Aktuality.sk Namir Alyasry, obhájce obviněného Juraje C. A potvrdil, že v případu není stíhaný nikdo další.

„Vyšetřování je v závěrečném stadiu. Po jeho skončení předloží vyšetřovatelka spis dozorující státní zástupkyni s návrhem na konečné opatření,“ uvedla pro televizi Markízu mluvčí Generální prokuratury Zuzana Drobová.

Podezřelého v lednu podle rozhodnutí soudu přestěhovali z psychiatrického oddělení v Trenčíně do běžné vazby v Bratislavě.

Soud mu v listopadu vazbu prodloužil o čtyři měsíce, lhůta má uplynout ve druhé polovině března. Do tohoto termínu by měla policie podle serveru Aktuality.sk případ uzavřít.

Obvyklý postup je takový, že pokud je vyšetřovatel přesvědčen o dostatku důkazů, vypracuje návrh na podání obžaloby. Dozorující státní zástupce poté spis prostuduje a rozhodne, zda půjde s případem k soudu, nebo ho vrátí vyšetřovateli k dopracování.

Na Fica pětkrát vystřelil

Po výjezdním zasedání vlády 15. května v Handlové na středním Slovensku vyšel Robert Fico na náměstí pozdravit lidi.

Obviněný senior Juraj C. podle policie vytáhl pistoli a z bezprostřední blízkosti na něj vypálil pět ran, čtyři z nich premiéra zasáhly. Podezřelého policisté bezprostředně po činu zadrželi.

Fico byl převezen ve vážném stavu do nemocnice, kde se podrobil několika operacím. Juraj C. nejprve čelil obvinění z úkladné vraždy ve stadiu pokusu, později se status změnil na obvinění z teroristického útoku. Za to mu hrozí doživotí.

Podle soudu zdůvodnil atentát svým nesouhlasem s politikou slovenské vlády a během výslechu tvrdil, že Fica zastřelit nechtěl.