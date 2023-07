V Singapuru popravili dealerku s heroinem. Podle kritiků ale tresty smrti vliv na užívání drog nemají

Žena u sebe měla asi 30 gramů heroinu. S látkou chtěla obchodovat. Tento případ navíc nebyl v tomto týdnu jediný – už ve středu tam popravili šestapadesátiletého muže, který byl dříve odsouzen za obchodování s 50 gramy heroinu.

Protidrogové zákony jsou v Singapuru velmi přísné, trest smrti hrozí lidem za držení už patnácti gramů heroinu. Úřady tam mohou na smrt poslat taky člověka, který držel půl kila marihuany.

Od doby, kdy vláda po dvouleté přestávce během pandemie covid-19 obnovila popravy, bylo v Singapuru oběšeno nejméně třináct lidí. V cele smrti teď na popravu čeká ještě jedna žena, kterou usvědčili z drogové kriminality.

Úřady tvrdí, že přísné protidrogové zákony pomáhají udržet Singapur jedním z nejbezpečnějších států světa. Podle závěrů Global Peace Index, studie, kterou každoročně vypracovává mezinárodní think-tank Institute for Economics and Peace, se loni Singapur umístil na 9. místě nejbezpečnějších států. Před ním se umístilo Česko.

Žádná ze zemí, které se v žebříčku umístily před Singapurem, takto závažně netrestá drogové přečiny a v žádné není možné někoho odsoudit k trestu smrti. Singapurská vláda tvrdí, že trest smrti za drogové delikty se těší široké podpoře veřejnosti.

S tím ale nesouhlasí odpůrci trestu smrti a lidskoprávní mezinárodní organizace. Podle Amnesty Internetional neexistují žádné důkazy, že by trest smrti měl jedinečný odstrašující účinek nebo že by měl nějaký vliv na užívání a dostupnost drog.

Organizace také upozornila, že Singapur je vedle Číny, Íránu a Saúdské Arábie jednou ze čtyř zemí, kde byly v poslední době vykonány popravy související s drogami. A zatímco země po celém světě ruší trest smrti a přijímají reformu protidrogové politiky, singapurské úřady nedělají ani jedno, ani druhé.

Postradatelní odsouzení

Podle Kirsten Hanové, novinářky a aktivistky, která již 10 let vede kampaň proti trestu smrti, většina odsouzených k smrti za drogovou kriminalitu pochází z marginalizovaných a zranitelných skupin.

Tito lidé jsou podle ní postradatelní pro drogové krále, ale i pro singapurský stát, řekla novinářka britskému deníku Guardian. Vězni se po odvolání stále častěji zastupují sami, protože nemají přístup k právníkům.

Singapur ale přísně trestá třeba i vandalismus. Ten je v Singapuru závažným trestným činem, za který hrozí nejen pokuta, ale také vězení a tři až osm ran holí. V roce 2015 třeba poslal singapurský soud dva Němce na devět měsíců do vězení a na tři rány holí za to, že vešli do vlakového depa a posprejovali vagóny.

Stát také nedovoluje dovoz žvýkaček. Ty si smějí koupit lidé jen tehdy, když jde třeba o nikotinové nebo dentální, které mají pomáhat s onemocněními zubů a dásní. Tamní úřady se totiž obávají toho, že pokud budou žvýkačky široce rozšířené, lidé je budou lepit na místa ve veřejném prostoru.