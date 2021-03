Sociolog Vašečka: Babiš je daleko předvídatelnější než Matovič. Na Slovensku nevíme, co bude zítra

Slovensko prožívá vládní krizi. Premiéra Igora Matoviče, který měl skoncovat s korupcí uvnitř státního aparátu, podle kritiků přerostlo jeho vlastní ego. Po aféře s objednávkou ruské vakcíny Sputnik V, o níž nevěděli ani členové vlády, se pod premiérem rozhoupala židle. Do řešení problému ale výrazně vstoupily osobní antipatie a premiér podmínil vlastní demisi odchodem některých ministrů. „Nevíme, jak to dopadne,“ říká sociolog Michal Vašečka. Praha 14:33 24. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavním problémem slovenské vlády je ego jejího předsedy, myslí si Michal Vašečka. „Je to navíc velmi nepředvídatelný člověk. Dělá show a vystupuje jako takový kabaretiér. To ale lidi v čase pandemie mimořádně popuzuje.“ (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Z vlády postupně odstoupili ministři, jejichž složením funkcí svůj odchod Matovič podmínil. A teď se čeká, co bude následovat. Do sporu slovenské vlády už dokonce v úterý rázně zasáhla prezidentka Zuzana Čaputová, která Igora Matoviče vyzvala k demisi.

„Je zřejmé, že Igor Matovič bude muset odstoupit, ale co se stane potom, to nevíme. Ale musí se to stát do začátku příštího týdne, nebo vláda padne,“ shrnuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus Vašečka, který je programovým ředitelem Bratislava Policy Institute.

„Nespokojenost s touto vládou trhá všechny rekordy. Až nenávist, kterou vůči sobě premiér vyvolal, je bezprecedentní. Lidé už skutečně začínají vzpomínat na vládu Roberta Fica jako na období stability. Nebylo to sice nic příjemného, ale určitě lepšího než toto.“

Že nic podobného nepamatuje, tvrdí i politik František Mikloško, bývalý předseda slovenské Národní rady (NR). V politickém dění na Slovensku se přitom pohybuje už tři dekády.

„Něco takového jsem ještě nezažil. Pokud by nešlo o 5,5 milionu občanů, tak bychom mohli říct, že je to taková tragikomedie,“ říká.

„Každý den podává nějaký ministr demisi, televize to přenášejí a všechno se točí kolem jedné osoby, kterou je Igor Matovič.“

Mikloško odmítá, že by šlo o pouhé stranické politikaření, jak situaci líčí ve Speciálu Plusu ministr životního prostředí Ján Budaj (OĽaNO). Menší koaliční strany Svoboda a solidarita a Za ľudí, které vzájemné vyzývání k odstoupení odstartovaly apelem na odchod premiéra, se podle expředsedy NR oprávněně snaží zachovat si tvář.

„Pokud se malé strany nedokáží vzepřít a vybojovat si svá práva, tak zaniknou. To, že si premiér myslí, že suverénním vítězstvím ve volbách má mandát k samostatnému rozhodování a nemusí už s nikým komunikovat, připomíná zkušenost s Vladimírem Mečiarem,“ ohlíží se do minulosti Mikloško.

Hlavním problémem slovenské vlády je ego jejího předsedy, myslí si Michal Vašečka: „Je to navíc velmi nepředvídatelný člověk. Dělá show a vystupuje jako takový kabaretiér. To ale lidi v čase pandemie mimořádně popuzuje.“

Bez Matoviče by ale stávající vláda ještě mohla nastartovat k nějakým výkonům. „Zřejmě by nedovládla, ale rok nebo rok a půl by ještě vládnout mohla.“

Matovič není Babiš

Přestože Čechy zřejmě může napadat paralela mezi tuzemským premiérem slovenského původu Andrejem Babišem (ANO) a jeho slovenským protějškem, mnoho společného podle sociologa Vašečky nemají.

„Igor Matovič je nesmírně nepředvídatelný. Domnívám se, že Andrej Babiš je daleko předvídatelnější – dá se očekávat, co zítra nebo pozítří udělá,“ říká.

Slovákům tedy zřejmě zatím nezbývá než čekat. To ostatně potvrzuje i odstupující ministryně spravedlnosti Mária Kolíková ze strany Za ľudí, která se stala tváří připravované reformy justice.

„Pokud by premiér odstoupil, tak je velká vůle koaličních partnerů pokračovat dál. Je ale potřeba vnímat silný mandát Igora Matoviče jako koaličního lídra,“ uzavírá.

