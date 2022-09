Čaputová vypíše referendum, Slovensko bude rozhodovat o změně ústavních podmínek

Prezidentka Čaputová v pondělí oznámila, že vypíše referendem minimálně s jednou otázkou. Pro vypsání referenda byl předložen dostatek platných podpisů, tedy 381 000, minimální počet platných podpisů je 350 000.

Opoziční strany už delší dobu usilují o vypsání předčasných voleb. Proto žádali vypsání referenda se dvěma otázkami. Jedna se zabývala právě otázkou, zda změnit ústavní pravidla ohledně vypsání předčasných voleb a tedy i předčasného ukončení funkčního období parlamentu. Tato otázka je podle Čaputové v pořádku.

Opozice však požadovala vypsat referendum i s druhou otázkou, kde by lidé rozhodovali přímo o předčasném ukončení vládního mandátu. Podle prezidentky je tato otázka protiústavní a to kvůli rozhodnutí slovenského Ústavního soudu, podle kterého není možné předčasně ukončit funkční období vlády referendem ani jiným způsobem, který není uveden v ústavě.

Čaputová také dodala, že pokud by referendum vypsala s oběma otázkami a v následku na jeho výsledek by nynější vláda podala demisi, neznamenalo by to automaticky předčasné volby. V parlamentu by totiž stále bylo stejné složení, ze kterého by mohla jmenovat vládu novou, nebo jmenovat vládu úřednickou.

Podle lídra opoziční strany Směr – SD Roberta Fica nevypsala prezidentka referendum s oběma otázkami a v požadovaný termín záměrně, jelikož by podle něj bylo za těchto podmínek úspěšné. „Neschopná vláda by musela podat demisi a my bychom směřovali k předčasným volbám,“ dodává.

Další opoziční strana Hlas – SD vyzívá přímo parlament, aby změnu ústavy sám schválil a celý proces urychlil.

Požadovaný termín referenda byl 29. října, aby se spojil s pořádáním komunálních voleb. Podle prezidentky však není možné do této doby referendum uspořádat, jelikož je potřeba dodržet lhůtu na přepočítání podpisů, která činí 30 dní a následně lhůtu na vypsání referenda, tedy 90 dní.