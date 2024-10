Směřování Gruzie na Západ zastavuje Gruzínský sen. Občanskou společnost má jako nepřítele

Za komunismu bývala Gruzie pomyslnou ozdravovnou východního bloku. Rozpad Sovětského svazu ale způsobil chaos a na povrch vypluly ekonomické problémy i národnostní třenice. Nasměrovat zemi k Západu se od roku 2004 snažil prezident Michail Saakašvili. Vláda v Tbilisi, přestože je pořád oficiálně proevropská, mluví čím dál víc o potřebě sblížit se s Ruskem. Co se v Gruzii stalo, rozebírá podcast Na Východ! s odborníkem na Kavkaz Janem Černíkem. Tbilisi/Moskva 7:21 11. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před parlamentem v Tbilisi se shromáždili příznivci gruzínské opozice vyzývající vládu, aby následovala „prozápadní“ cestu | Zdroj: Profimedia

Pochopit současné dění, kdy například na jaře 2024 vyšly do ulic desetitisíce lidí, aby protestovaly proti takzvanému zákonu o zahraničních agentech a další legislativě, která zemi podle nich do stahovala zpátky na ruský orbit, nelze bez historického kontextu.

Proto se Pazderka, Soukup a Černík vracejí do 90. let, aby připomněli jednak složitou hospodářskou situaci a jednak boje proruských separatistů.

Rekapitulují také situaci kolem roku 2003 a takzvanou Revoluci růží. Ta vynesla do čela země již zmíněného Michaila Saakašviliho, který společně s vládou v následujících letech prováděl reformy institucí a obměnu jejích zaměstnanců, představil novou vlajku, hymnu, a zaváděl další změny.

„Šanci dostávali mladí lidé, kteří do té doby naráželi na skleněný strop korupce a nepotismu. Růžová revoluce jim dala možnost opravdu na to vlítnout,“ říká Jan Černík v podcastu Na Východ!.

„Byli hrdí na to, že pracují pro gruzínskou vládu. Ta vláda byla jako jedna pěst. Všechno se se prosazovalo velice dobře, i když se hodně věcí taky nepovedlo. Zmíním jen reformu zdravotní péče, privatizaci všeho a legalizace šedé ekonomiky. Je ale otázka, jestli s tím šlo něco dělat,“ zamýšlí se. Některé změny podle něj byly totiž příliš rychlé a radikální.

Ondřej Soukup navštívil Gruzii těsně před Revolucí růží a krátce po ní. Rozdíl byl podle něj vidět na každém kroku:

„Člověk jel po hlavní třídě a prakticky každých 300 metrů stál dopravní policista a chtěl úplatek šest lary, což bylo tou dobou, myslím, deset korun. Přesně o rok později nemohl být ten kontrast větší, protože třeba ta dopravní policie byla tou dobou zrušená.“

Podporovatelé strany Gruzínský sen s jejími vlajkami | Zdroj: Reuters

Proč se ale kurs směrem na Západ začal zhruba od roku 2012 zastavovat, respektive kolísat, ptá se Josef Pazderka.

Podle Jana Černíka skrývá odpověď strana Gruzínský sen a její šedá eminence Bidzina Ivanišvili, nejbohatší občan Gruzie.

„Gruzínský sen usiluje o čtvrté volební období. A je to asi politický cyklus, že když už je jedna strana u vlády opravdu dlouho, tak nesnese v tom politickém poli tu konkurenci. A my Evropané, Američané jsme pomáhali budovat hodně silnou občanskou společnost, schopnou,“ vysvětluje Jan Černík.

Tu si tedy současná vládní garnitura vzala jako nepřítele číslo jedna a namířila na ni zákon o zahraničních agentech. Ten byl nakonec po velkých jarních demonstracích v roce 2024 přijat.

Značnou roli ale taky hraje válka na Ukrajině, která ukázala, čeho všeho je Rusko schopné.

„Gruzie má pořád velké dilema: chceme na Západ, ale zároveň cítíme, že je příliš nebezpečné se úplně odříznout od Ruska, které se takhle radikalizuje a hraje to: ‚Buďto my, nebo oni, Západ‘. A když se člověk podívá po jižním Kavkaze a vidí, co se děje třeba v Arménii a co provádějí tam, no tak kdo by do prozápadního směřování šel příliš naplno?“ uvažuje Josef Pazderka.

Uspěje Gruzínský sen i v parlamentních volbách 26. října 2024? A co to bude znamenat pro další směřování země? I to se dozvíte v audio verzi podcastu Na Východ!