Dezinformací o EU přibylo před eurovolbami. Podle analýzy se nejvíce šířily na TikToku a YouTube

Před volbami do Evropského parlamentu letos výrazně vzrostlo množství dezinformací na sociálních sítích. Největší nárůst byl dva týdny před červnovým hlasováním. Vyplývá to z analýzy, na které v posledních měsících pracoval tým místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové a Radiožurnál do ní měl možnost nahlédnout. Jourová zjišťovala, jakým způsobem dezinformace, zahraniční vměšování nebo umělá inteligence ovlivnily průběh voleb.

Od stálé zpravodajky Brusel 17:23 10. října 2024