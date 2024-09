Sociální sítě v Austrálii až od 16 let? ‚Přijmout nevymahatelný zákon je hazard,‘ soudí Koubský

V Austrálii se mluví o zvýšení minimální věkové hranice pro vstup na sociální sítě, nejčastěji se zmiňuje hranice mezi 14. a 16. narozeninami. Mělo by to zajistit lepší podmínky pro duševní zdraví dětí a jejich silnější kontakt s fyzickým světem. „Přijmout nevymahatelný zákon je morální hazard,“ myslí si o tom redaktor Deníku N Petr Koubský ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Je možné minimální hranici kontrolovat? A měla by se vůbec posunout? Canberra 9:51 15. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti dnes často neodloží mobil ani ve třídě | Zdroj: Profimedia

Austrálie chce zvednout minimální věk pro používání sociálních médií na 14 až 16 let. A to proto, aby se mladí lidé odpoutali od technologií a v ideálním případě se více setkávali ve fyzickém světě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chat GPT získal paměť, pokuta pro Google, velká prohra firmy Apple a zvýšení věkové hranice pro vstup na sociální sítě. O tom je Online Plus

Médiím to oznámil australský premiér Anthony Albanese, který podle deníku The Washington Post sociální sítě považuje za pohromu a riziko pro duševní zdraví mládeže. Sám je pro stanovení minimálního věku pro používání sociálních sítí až na 16 let.

Australská vláda chce zároveň otestovat různé možnosti ověřování věku online. Například v Česku to dnes moc efektivně neprobíhá. Přestože je minimální hranice pro používání sociálních sítí stanovena na 13 let, člověk může dát souhlas se zpracováním svých osobních údajů až po dovršení 15 let.

Podle Petra Koubského, redaktora Deníku N, je ideální věk pro vstup na sociální sítě individuální.

„Zralost jedince úplně nesouvisí s tím, co má napsáno v rodném listě. Některé lidi bych tam nepouštěl vůbec, ani ve značně pokročilém věku. Někteří jsou dostatečně zralí a zvládnou to i ve 13 letech. Ale zákon musí samozřejmě zavést jasnou čáru,“ říká Koubský.

Z hlediska zralosti, právní způsobilosti a odpovědnosti jsou přinejmenším v naší části Evropy prvním zlomem 15. narozeniny, dalším výrazným předělem je pak plnoletost.

Videa propagující ‚ideální‘ vzhled mohou teenagerům škodit. YouTube k nim omezí přístup Číst článek

„To jsou dvě standardně stanovená měřítka. Možná že jsou v dnešní době už zastaralá, vzhledem k tomu, jak společnost žije a vyvíjí se. Je to ale kulturní konstanta, na kterou si jen tak někdo neodváží v dohledné době sáhnout, ať už jde o sociální sítě nebo cokoliv jiného,“ míní Koubský.

V případě Austrálie je velkým otazníkem to, jestli bude zákon vymahatelný a jestli půjde dodržování nově stanoveného limitu pro vstup na sociální sítě ověřit.

„Přijmout zákon, který nebude dobře vymahatelný a který půjde snadno obejít, je morální hazard. Neumím si představit dobrý způsob ověřování věku online, který nejde ošidit a obejít. Má představivost je samozřejmě omezená, takže to neznamená, že nic takového existovat nemůže, ale já o ničem takovém nevím. Ke všemu, co mě napadá, mě zároveň napadá způsob, jak to obejít,“ popisuje Koubský.

Chat GPT získal paměť, pokuta pro Google a velká prohra firmy Apple – to jsou další témata pořadu Online Plus s Davidem Slížkem, který si můžete poslechnout celý. Audio najdete nahoře v článku.