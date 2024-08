Od koťátek k uřezaným hlavám. Na Telegramu je nízká míra moderace obsahu, říká analytik Šlerka

Francouzská policie zatkla na letišti v Paříži v sobotu večer zakladatele a šéfa komunikační platformy Telegram Pavla Durova. Nástroje, které Durovem vedená platforma nabízí, z něj podle francouzských orgánů činných v trestním řízení dělají spolupachatele obchodu s drogami, pedofilních trestných činů a podvodů. „Podle řady výzkumů, dochází na Telegramu k radikalizaci nejrůznějších teroristů,“ řekl pro Radiožurnál mediální analytik Josef Šlerka. Rozhovor Praha 16:00 25. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociální síť Telegram. Ilustrační foto. | Zdroj: Reuters

Jak byste charakterizoval platformu, kterou jako jeden z hlavních komunikačních nástrojů používá ukrajinský prezident, ale jejímž prostřednictvím své informace šíří také Kreml, ruská vláda nebo ruští váleční blogeři?

V této chvíli je to zhruba třetí největší komunikační platforma na světě po službách Facebooku. Platforma funguje napůl jako komunikační po vzoru WhatsAppu a napůl má prvky jako ostatní sociální sítě.

Je to tedy něco mezi sociální sítí a komunikační platformou. Odlišuje ji ale vysoce nízká moderace obsahu. To znamená, že toho na Telegram lze umístit hodně, aniž by to bylo provozovatelem smazáno.

Podle Reuters bývá obsah na telegramových kanálech někdy zavádějící a brutální. Je to tak?

Ano. Když si vezmete jen ten samotný fakt, že je to platforma s největším obsahem přímých informací z válečných konfliktů, tak tomu ty obrázky opravdu odpovídají.

Odpovídá tomu také to, že podle řady výzkumů dochází na Telegramu k radikalizaci nejrůznějších teroristů. Ostatně útočník na slovenskou Tepláreň se radikalizoval právě v jedné z telegramových skupin. Takže ten obsah je tam skutečně od koťátek po uřezané hlavy.

Odkud se bere nějakých 900 milionů uživatelů sítě?

Myslím si, že už je to v tuhle chvíli 950 milionů a blíží se k miliardové hranici. A ta skladba je velmi různá. V Čechách jsme mohli vidět poměrně velký nárůst uživatelů Telegramu po tom, co došlo k přímému propojení mezi WhatsAppem a Facebookem, kdy část uživatelů prostě nechtěla, aby Facebook měl takovou převahu, tak odešla na Telegram.

Myslím, že velká část uživatelů jsou běžní lidé, kteří hledají komunikační platformu. Ale vlastností této platformy je i poměrně vysoká anonymita, která pak vede k tomu, že je preferovaná k různým formám organizovaného zločinu, prodávání drog nebo šíření dezinformací.

Dosah Telegramu

Už minulý rok ukázala analýza mezinárodního týmu novinářů, že na českém Telegramu roste počet anonymních účtů šířících dezinformace a ruskou propagandu. Proč se to děje právě na této platformě a jak velký dosah tyhle české anonymní kanály mají?

Jsem členem té skupiny za Českou republiku, takže ten výzkum znám poměrně detailně. Před časem jsme ho updateovali a čísla ukazují, že nejenže ten dosah je poměrně velký, ale stále roste.

Můžeme mluvit o tom, že velké telegramové kanály mají desítky tisíc sledujících a jsou většinou anonymní. Ale podle kvality jazyka, který v nich je, tak u těch největších můžeme říct, že pravděpodobně nejsou provozovány česky mluvícími autory.

Jsou spíše provozovány lidmi z ruskojazyčných oblastí a jejich zásah je v absolutních číslech srovnatelný s Facebookem. Což když si uvědomíme, že na Telegramu je výrazně méně lidí, tak jsou to velká čísla.

Pavel Durov je rodák z Petrohradu, dnes má ruské i francouzské občanství. Proč v roce 2014 opustil Rusko?

Durov je jedním ze spoluzakladatelů sociální sítě VKontakte a veřejně odmítl spolupracovat s Putinovým režimem a dostal se do problémů včetně policejních prohlídek u něj doma. A toto narůstalo, až se Pavel Durov rozhodl zbavit svého podílu a odejít z Ruska.

A Telegram je určitou reakcí na tuto situaci. Můžeme se bavit o tom, jaký je vztah Pavla Durova k Rusku, ale Pavel Durov se označuje za kyberoptimistického libertariána. Tedy věří v technologie a věci spojené s šifrováním a kyberměnami. A s tímto nastavením nevydržíte v Rusku žít dlouho.

Co zatčení Pavla Durova znamená pro sociální síť Telegram?

To se uvidí. Spekuluje se, že to nebude znamenat vůbec nic, protože Durov jde v neděli k soudu a ten rozhodne, jestli bude vyšetřován na svobodě, nebo zůstane ve vazbě.

Spekuluje se o tom, že by síť mohla převzít skupina věřitelů. Tam jsou ale někteří z investorů na sankčních seznamech, což by mohlo vést k zablokování Telegramu. V tuto chvíli není nic jasné a ještě několik dní nebude.