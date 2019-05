Německo zvažuje, že zavede povinné očkování proti spalničkám. Odmítajícím rodičům by hrozila pokuta

Ministr Spahn vysvětluje nová opatření tím, že stát by měl chránit před spalničkami všechny děti. Očkování proto musí být podle Spahna povinné pro děti, které chodí do školky a školy.

Rodiče budou podle návrhu muset dokládat, že jejich děti jsou proti spalničkám očkované. Jinak je školky nebudou smět přijímat.

A ministr také navrhuje pokuty pro ty, kdo se budou jeho nařízení bránit. Dosáhnout by mohly v přepočtu až 65 tisíc korun. V Německu je na spalničky proočkovaných 93 procent dětí. O zákonu by měl parlament hlasovat ještě v tomto roce.

Epidemii spalniček letos hlásí kromě Německa a Česka třeba také Francie, Itálie, Polsko, Rumunsko, Švýcarsko a Ukrajina, kde jsou nemocných od začátku roku už desítky tisíc.

Spalničky v Česku

Děti v Česku jsou nyní povinně očkovány ve třináctém až osmnáctém měsíci věku a znovu mezi pátým a šestým rokem. Spalničky se nemohou v populaci volně šířit, pokud má očkování aspoň 95 procent dětí do tří let. V roce 2007 bylo očkováno zhruba 98 procent dětí do tří let. Od roku 2013 podíl každoročně klesá. Předloni bylo očkovaných necelých 84 procent.

Ochrana proti spalničkám ale u některých dospělých slábne. Lidé nepřicházejí s tímto onemocněním příliš často do styku, a postupně tak přicházejí o potřebné protilátky, vysvětlil již dříve pro Radiožurnál náměstek ministra zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula.

Část českých zdravotních pojišťoven se rozhodla hradit očkování i svým dospělým klientům nebo na něj alespoň přispět.

Je mezi nimi Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Někteří lidé v Česku ale očkování odmítají a část rodičů ho odkládá do vyššího věku dítěte, jejich děti pak nesmějí do školky či na tábory a podle odborníků je to jedna z příčin šíření nemoci. Další je dovoz nemoci ze zahraničí a ztráta imunity u dospělých očkovaných v dětství.

Nemocných spalničkami v Česku bylo od začátku roku zhruba do konce dubna 479, téměř třetina případů byla v Praze. Za celý loňský rok bylo 203 nemocných.

O spalničkách

Onemocnění se šíří kapénkami ve vzduchu a je vysoce nakažlivé. Inkubační doba spalniček, tedy čas od nakažení po první příznaky, je sedm až 21 dní. Při léčbě je povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po dobu sedmi dnů od objevení vyrážky. Vyšetření musejí být všichni, kdo se s nemocným potkali.

Prvními příznaky jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost a zarudnutí očních spojivek, někdy bílé tečky v ústech. Čtvrtý až pátý den se objevuje sytě červená až fialová vyrážka, která začíná na záhlaví a šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny.

Kdo spalničky prodělal, zůstává proti nemoci imunní celoživotně. První vakcína proti spalničkám byla vyrobena v roce 1963, v Česku se očkuje od roku 1969. Výrobci dodali za tu dobu už více než 700 milionů dávek.

Kam pro informace? O očkování kromě lékařů poskytuje informace také Česká vakcinologická společnost. Na svém webu má například přehled nejčastějších dotazů a odpovědí, které se k tématu vztahují. Další informace poskytuje ministerstvo zdravotnictví.