Starosta New Yorku čelí poprvé v historii obžalobě. Její obsah je zatím tajný, může jít o financování kampaně

Starosta New Yorku Eric Adams byl v noci na čtvrtek obžalován, zřejmě v souvislosti s financováním své kampaně v roce 2021. Demokratický politik uvedl, že obžaloba, kterou očekával, je postavená na lžích. Rezignovat tudíž nehodlá. Adamse by však mohla z čela vedení nejlidnatějšího amerického města odvolat guvernérka státu New York Kathy Hochulová, píše agentura AP. New York 12:17 26. září 2024

Obsah obžaloby je stále tajný. Její text by mohl být zveřejněn během čtvrtka, odhadují agentury. Podle zdrojů agentury AP obžalobu schválila k tomu určená porota. O tom, že Adams čelí obžalobě, informoval jako první s odkazem na své zdroje deník The New York Times.

Podle agentur by obžaloba mohla souviset s vyšetřováním financováním Adamsovy předvolební kampaně. Americké úřady prověřovaly, zda Adams a během kampaně neobdržel skrze spřízněné firmy nepovolené dary od turecké vlády. Loni kvůli tomu Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zabavil Adamsovi telefony a tablet a prohledal bydliště některých jeho blízkých spolupracovníků.

Adams, který je první obžalovaný starostou ve výkonu funkce v historii New Yorku, podle agentury Reuters uvedl, že obžalobu očekával a že je postavená na lžích. Rezignovat nehodlá.

„Zvolili jste mě, abych vedl město, a vést ho také budu,“ uvedl Adams s tím, že se cítí nevinný.

Státní zastupitelství na Manhattanu odmítlo záležitost komentovat. Jeden z advokátů starosty potvrdil, že Adams spolupracuje s justicí, napsala agentura Reuters. Nechtěl však sdělit, ze kterých trestných činů je obžalován.

Čtyři další vyšetřování

Vedení newyorské radnice čelí podle agentury AFP nejméně čtyřem vyšetřování ze strany federálních úřadů a několik blízkých spolupracovníků a spojenců starosty rezignovali v uplynulých měsících na své funkce. Sám Adams čelí propadu popularity.

Starostu již vyzvala k rezignaci demokratická kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová. Adamse může z funkce odvolat demokratická guvernérka Hochulová. Její kancelář však zatím záležitost nekomentovala, píše agentura AP.