Štědrý den jako nový polský státní svátek? Návrh má podporu napříč politickými stranami i prezidenta

Polsko by mohlo mít o jeden den pracovního volna víc. Svátkem by se mohl stát Štědrý den. Levice už předložila Dolní komoře parlamentu návrh zákona. Volný Štědrý den výjimečně podpořil i prezident Andrzej Duda. Mezi politiky ale zaznívají i hlasy o možných škodách pro státní rozpočet či zaměstnavatele. Od stálé zpravodajky Varšava 18:11 2. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé slaví Vánoce v ulicích polské Varšavy. Nově by mohl být Štědrý den zároveň státním svátkem | Foto: Czarek Sokolowski | Zdroj: ČTK / AP

Ještě ve středu to vypadalo, že by se mohli Poláci dočkat nového volného Štědrého dne ještě letos. Vyplývalo to i z vyjádření polského ministra zemědělství Czesława Siekierského, návrh zákona by podle něj mohl projít prvním čtením i hlasováním v parlamentu poměrně rychle. A tentokrát by mu nebránil ani polský prezident Andrzej Duda.

Aby byl návrh prosazený ještě letos ovšem odmítá ministr energetiky a technologií Krzysztof Paszyk. Argumentuje obchodníky, kteří už mají pro letošní Vánoce vytvořenou obchodní strategii a úplné uzavření prodejen by pro ně znamenalo nejen finanční ztráty. Aktuálně jsou v Polsku otevřeny obchody na Štědrý den do dvou hodin odpoledne.

Někteří polští politici hovoří také o ztrátách pro státní rozpočet a také pro zaměstnavatele. S tím ovšem nesouhlasí šéf Nové levice, strany, která návrh zákona předložila, Włodzimierz Czarzasty. „ Řeknu to, co si stejně všichni myslí a dělají. Na Štědrý den stejně většina žen nechodila do práce a muži se z ní vraceli jednou opilí, jednou střízliví. A teď musíme poslouchat: co zase ta levice vymyslela?“ říká Czarzasty.

Dnes mnoho firem pracovní dobu na Štedrý den zkracuje a pouští své zaměstnance domů už kolem poledne.

Vánoce za 1. květen?

Někteří politici ale připouštějí i variantu, že Štědrý den by nahradil jiný současný den pracovního volna. Mluví se například o 1. květnu, který by se opět mohl stát pracovním dnem, protože si volno lidé často spojují s obdobím komunistické diktatury. Ale například šéf Nové levice Czarzasty varuje, že by takový krok mohl přinést nevoli mezi běžnými Poláky.

Tento den navíc spadá do bloku tří volných dnů, kterým se říká majówkę a lidé je často využívají třeba k cestování. Podle poslankyně Pauliny Matysiak ale Polsko jeden další volný den snese.

V zemi je aktuálně 13 svátků – o jeden méně než v Česku. Například Velký pátek není v Polsku svátkem. Ale jako svátky jsou tam chápány například i neděle. Pokud státní svátek vyjde na sobotu, pak ho volnem nahradí předem vybraný pátek.