Trump má na kalifornském venkově řadu příznivců. ‚Všechny ekonomické sliby dodrží,‘ říká tamní Čech

Donald Trump, který byl už jednou americkým prezidentem, se jím stane podruhé. Výrazně porazil současnou viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Ta řekla, že zvoleného prezidenta ujistila, že tým prezidenta Bidena pomůže nové administrativě v hladkém předání moci. Harrisová jasně zvítězila jen v několika státech. Ale ani nejlidnatější Kalifornie jí k celkovému vítězství nepomohla. V Kalifornii však nehlasovali zdaleka všichni pro kandidátku Demokratů. Od stálého zpravodaje Modesto / Atherton 19:07 7. listopadu 2024

Město Modesto je správním střediskem okresu Stanislaus, vzdáleného asi 120 kilometrů východně od San Francisca. V tomto okrese většina jeho obyvatel hlasovala pro Donalda Trumpa, ačkoliv v Kalifornii celkově vyhrála Kamala Harrisová.

V seriálu k americkým volbám se Pavel Novák vydává na kalifornský venkov

Dvě ženy, které měly hodně naspěch, vyjádřily své nadšení z toho, že volby nakonec vyhrál Donald Trump. Dodaly, že doufají, že to zemi změní k lepšímu.

Paní Jane, která pracuje v oboru lidských zdrojů, naopak vůbec spokojena s výsledkem voleb není. Je to podle ní velké zklamání a bojí se o sebe a svou rodinu, protože žije v lesbickém páru. Obává se, že nástup Donalda Trumpa do Bílého domu bude znamenat omezení práv menšin.

Paní Jane se zároveň bojí o osud práv žen rozhodovat o jejich vlastním těle, tedy o interrupcích. Hrozí se toho, že Trump splní všechno, co slíbil.

Manažer restaurace pan George hlasoval pro Donalda Trumpa. Nečeká, že splní všechny své sliby – je konec konců politik. George ale věří, že nasměruje hospodářství správným směrem a že z Ameriky zase udělá silnou a mocnou zemi.

Donald Trump je podle pana George lepší, protože věnuje větší pozornost pracující třídě. Chce třeba zrušit zdanění přesčasů, proto byl podle něj lepším kandidátem pro pracující. Jak se podle pana George ukázalo, velká většina lidí si myslí to samé.

Čech volící Trumpa

Patří mezi ně i pan Petr Paleček z Athertonu, městečka vzdáleného 30 kilometrů jižně od San Francisca. On i manželka jsou s výsledky voleb spokojení. „Naprosto, očekávali jsme to. Jinak by to bylo těžké, protože kdyby se pokračovalo v těch posledních čtyřech letech, už by asi žádné volby nebyly. Zničil by to nový neomarxistický celosvětový program,“ uvedl pan Paleček.

„Bydlím tady už 55 let. Odešel jsem v 69. roce, když jsme válčili s ruskými tanky. Pak to tam zůstalo 21 let, tak jsem odjel sem. Měl jsem štěstí, že jsem šel na Stanfordskou univerzitu a měli jsme tři kluky. Myslíme si, že většina lidí tady v Kalifornii jsou konzervativci. Ti milují tuhle zem, jsou to patrioti,“ popsal pan Paleček.

Pan Paleček věří, že Trump splní především své ekonomické sliby. „Když řekne, ať si dáme do zápisníku, že za rok od 20. ledna 2025, kdy začne, udělá ze čtyř dolarů za benzín dva dolary, tak to dodrží. Všechny ekonomické sliby dodrží. A že zavře hranice, které Kamala Harris otevřela,“ řekl pan Paleček s tím, že se Trump o ukončení války na Ukrajině minimálně pokusí.

„Poslední, co Trump před volbami v pondělí řekl, bylo ‚Kamala broke everything, I am going to fix everything‘ (‚Kamala všechno rozbila, já všechno spravím‘, pozn. red.). Tak tomu věřím,“ dodal pan Paleček.

Administrativní budova v Modestu | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas