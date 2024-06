U Bachmutu zahynulo přes 18 tisíc Vagnerovců z řad vězňů. ‚Přežilo 60 procent odsouzených,‘ říká novinář

Bývalý šéf ruských žoldáků Jevgenij Prigožin k Vagnerovcům v ruských trestaneckých koloniích naverboval téměř 50 000 odsouzených. Hledal především ve vězeních s přísnou ostrahou, kde sedí vrazi a násilníci. Vyplývá to z dokumentů Vagnerovy skupiny, které se týkají výplat kompenzací rodinám padlých žoldáků. Ty získali ruští investigativní novináři. Ukazují, že při bitvě o Bachmut zemřelo 18 000 z nich. Více k tomu uvedl novinář Ondřej Soukup. Bachmut 20:31 11. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Soukup | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12

Jak vůbec vznikla myšlenka posílat do války vězně?

Zdá se, že to byla skutečně myšlenka Jevgenije Prigožina. On sám ostatně strávil devět let za mřížemi ještě v dobách Sovětského svazu za přepadení a vloupání. Prigožin nějakým způsobem dokázal přesvědčit ruského prezidenta Vladimira Putina, jediného člověka, který může udělovat milosti odsouzeným.

Pak už jsme jenom viděli, jak postupně Prigožin často osobně vystupuje před těmi vězni a snaží se je přesvědčit, že jim dává unikátní šanci vykoupit svou vinu tím, že budou bojovat za vlast. Vyplývá to z těch materiálů, které se podařilo získat, že oni byli prakticky ve všech koloniích, přinejmenším absolutně ve všech přísného režimu, pravděpodobně ale i v mnohých dalších. V těch seznamech je totiž uvedeno, odkud byli naverbováni. Podmínky pro vězně byly, že pokud tedy budou a půl roku bojovat, tak následně dostanou od Vladimira Putina most.

Jaké podmínky měli vězni za Prigožina a jaké mají teď, když tu aktivitu převzala ruská armáda?

Tehdy to fungovalo tak, že mi jste měl nějaký plat, slíbili vám pět milionů rublů a v případě toho, že byste na bojišti padli tak to dostanou vaši příbuzní. Byly tam kompenzace za zranění atd..

Dnes to je tak, že se opět mohou nechat naverbovat, ale už to není na půl roku, ale do konce války. To může být v zásadě jakkoli dlouho. Je potřeba zdůraznit, že pravděpodobnost, že by to přežili, není moc vysoká. U Vagnerovců v případě těch šesti měsíců, skoro polovina padla během bitvy u města Bachmut. Představa, že by nějaký odsouzený mohl přežít třeba dva roky, je tak statistiky zcela nepodložená.

Dobře, ale kolik z nich v bojích nakonec přežije a pokud máme taková čísla, co je s nimi poté na svobodě?

Přežilo jich, jak jsem říkal, nějakých 60 %, včetně těch, kteří byli zraněni a následně se vyléčili. To je samozřejmě obrovský problém. Prakticky každý den přichází zpráva o tom, že někdo, kdo byl u Vagnerovců nebo jiných jednotkách na Ukrajině, se dopustil trestného činu. A už to máme prostě jak znásilnění, tak samozřejmě vraždy.

Zrovna ráno na mě vypadla zpráva, že se dokonce utvořila opravdu banda několika lidí, kteří se vrátili z Donbasu a následně vydírali místní podnikatele někde v Rostovské oblasti. Toto je obrovský problém, o kterém dokonce už začínají hovořit i prováleční blogeři.

Co se ví o zbytcích Vagnerovy skupiny po smrti Prigožina? Kde jeho žoldáci působí teď?

Je jich určitě výrazně méně. V době největšího rozmachu mohla mít ta skupina skoro 70 000 lidí. Dnes se odhaduje, že to budou nižší tisíce. Některé ty skupiny působí stále v Africe. Co víme, tak jedna skupina je v Sýrii, ale část Vagnerovců se přidala k čečenským jednotkám, k jednotce Achmat. Někdo se nechal naverbovat do Ruské armády, ale určitá část těch lidí usoudila, že už toho mají dost a odešla do civilu.