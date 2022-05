Návrh zákona o ochraně potratů neprošel americkým Senátem. Proti hlasoval i jeden demokrat

Právo na potrat ve Spojených státech zvláštním zákonem chráněné nebude. V americkém Senátu podle očekávání neprošel návrh zákona, který předtím schválila demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů. V Senátu ale k jeho odsouhlasení chybělo jedenáct hlasů. Hlasování vyvolali demokraté poté, co minulý týden unikl dokument, podle kterého se Nejvyšší soud chystá zrušit ústavní ochranu práva na interrupce, dosud zaručenou precedentem z roku 1973. Washington 10:16 12. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proti návrhu bylo všech 50 republikánů a také jeden demokrat Joe Manchin z konzervativního státu Západní Virginie (Ilustrační foto) | Foto: Erin Scott | Zdroj: Reuters

Návrh zákona neuspěl, protože pro něj hlasovalo jen 49 demokratů a podle procesních pravidel bylo potřeba 60 hlasů. Proti bylo všech 50 republikánů a také jeden demokrat Joe Manchin z konzervativního státu Západní Virginie.

Manchin byl připraven podpořit takový návrh, který by uzákonil, co teď v Americe zaručuje ohrožený precedent Roe vs. Wade. Podle senátora demokraty navržený zákon jde v ochraně umělých potratů mnohem dál. Podobně argumentovaly i republikánky Susan Collinsová a Lisa Murkowská.

Navrhovaný zákon by v celých Spojených státech zaručil právo na umělý potrat do chvíle, kdy je dítě schopné přežití, jak je to v Americe dosud. Kromě toho i v pozdější fázi, pokud by těhotenství ohrožovalo zdraví nebo život matky, zakazoval by také v některých státech nařízené povinné ultrazvuky či čekací lhůty před interrupcí.

Na výsledek hlasování okamžitě reagoval prezident Joe Biden, který uvedl, že hlasování dopadlo proti vůli většiny Američanů. Vyzval k podzimní volbě kandidátů, kteří právo na potrat podporují.

Napjaté vztahy

Demokrati a republikáni se vzájemně označují za radikály a extremisty. Republikáni demokraty, protože podle nich chtějí liberálnější přístup k potratům, než mají Německo, Francie nebo Švýcarsko a chtějí chránit potraty v Americe ve všech případech hluboko do druhého trimestru.

Demokrati zase upozorňují na to, že republikáni už mluví o plošném zákazu umělých potratů v celé zemi, pokud se dostanou v budoucnu k moci.

Některé republikánské státy už teď dávají najevo, že po konci precedentů Roe vs. Wade by mohly zavést třeba zákaz potratů po znásilnění, při zdraví ohrožujícím stavu matky, také zákazy antikoncepce nebo kvalifikaci potratu jako vraždy už od momentu početí.

Na takovém zákoně už pracují republikáni v Louisianě a podle kritiků by mohl postihovat i ženy, které potratí přirozeně. Je to tedy vzrušená debata, kterou provází už týden protestů v ulicích i před domy konzervativních soudců Nejvyššího soudu.

Ochrana práva na potrat

Na sobotu ohlásila organizace Women's March celonárodní akci s protesty napříč Amerikou. Na některých místech jako tady ve Washingtonu se dá určitě očekávat znovu i manifestace zastánců zákazu či omezování potratů.

Politicky se můžeme dočkat ještě dalších pokusů sepsat nějakou kompromisní verzi zákona na ochranu potratů, i když se asi nedá čekat, že by se pro jakoukoli takovou legislativu našlo v Senátu 60 hlasů.

Americká společnost bude s velkým napětím čekat na červen, kdy by měl Nejvyšší soud definitivně rozhodnout o osudu precedentu na ochranu práva na potrat. Stává se z něj také jedno z hlavních témat pro podzimní volby do kongresu a guvernérských pozic, ale i do zákonodárných sborů jednotlivých států.

Demokraté doufají, že jim to může pomoci vymanit se z role outsidera voleb. Republikáni naopak sázejí na to, že Američany a hlavně Američanky bude víc trápit inflace a další podobná témata.