Irská vláda vůbec poprvé odškodnila ženu, která kvůli potratu musela odcestovat do Velké Británie. Informuje o tom britský Guardian. Amanda Melletová byla jednou z prvních irských žen, které veřejně vystoupily proti přísným protiinterrupčním zákonům. Irská ústava totiž zakazuje jít ženám k potratu, a to i v případě, že by měly porodit mrtvý plod. Kvůli tomu si Melletová stěžovala u Výboru OSN pro lidská práva. Ten už v červnu potvrdil, že jí cesta do Anglie kvůli potratu způsobila nervový šok.