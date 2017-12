Na vánoční trhy dohlíží v Seattlu Lenin. Sedmitunová socha se světýlky je z Československa

Vladimír Iljič Lenin je asi to poslední, co se vám vybaví, když myslíte na Vánoce. Přesto se sedmitunový soudruh stal neoddělitelnou součástí adventních trhů v americkém Seattlu. V pátek si tam bronzovou sochu ozdobí a večer slavnostně rozsvítí. Pět metrů vysoký revolucionář pochází z Československa. Původně stál od roku 1988 ve slovenském Popradu. Reportáž Seattle 8:47 1. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víme, co způsobil, ale pro nás je hodně abstraktní, takže jeho socha je tu jen dalším komickým předmětem. Podobizna vůdce s milióny slepě oddaných příznivců, v tom vidíme paralelu i s Trumpem, vysvětluje Regan, developer a fanoušek uměn | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Brian Regan buší do dutého plechu a ptá se, jestli je někdo doma. Je to docela výstižná scénka pro samotnou přítomnost pětimetrové Leninovy sochy tady v Seattlu, jednom z nejliberálnějších amerických měst.

„Hitlera bychom si sem nepostavili. A jiné by to bylo, kdyby Lenin stál v Praze. Víme, co způsobil, ale pro nás je hodně abstraktní, takže jeho socha je tu jen dalším komickým předmětem. Podobizna vůdce s milióny slepě oddaných příznivců, v tom vidíme paralelu i s Trumpem. Je to prostě vtip,“ vysvětluje Regan, developer a fanoušek umění, vlivná postava v místní čtvrti Fremont, která je podobných recesistických pouličních artefaktů plná.

Mají tu třeba sochu trolla, který pojídá brouka, ovšem toho na čtyřech kolech. Nebo vysloužilou raketu z korejské války. A mezi tím i Leninovu sochu - prý spíš vděčný umělecký předmět než politický symbol.

Lenin v růžových trenýrkách

„Když jsme se o té soše poprvé doslechli, mysleli jsme si, že jde o Johna Lennona. Pak se ukázalo, že je to Vladimir. Ale jednou jsme mu nasadili brejličky i kytaru a za Lennona ho převlékli. Nebo když jsme tu měli průvod gayů a lesbiček, dostal růžové trenýrky, klobouk a podprsenku, prostě se rozhodl odhalit svou orientaci,“ říká o soše, která v 80. letech stála v Popradu, lokální umělec Mike Peck.

I letos dostane Lenin adventní výzdobu, tak jako pokaždé před Vánocemi, a stane se ústředním bodem trhů, které se ve Fremontu pořádají právě o tomto víkendu.

Tuhle akci, které říkáme ‚Osvětlování Lenina‘, pořádá můj manžel. A díky Brianovi to hlavní světlo, které má na hlavě, připomíná pěticípou hvězdu. Ale během let jsme se v tomhle umírnili - řekněme, že má na hlavě takovou korunu ze světel, říká Kirby Laneyová | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Vždycky na něm rozsvítíme vánoční světýlka a u jeho nohou pořádáme velkou party, abychom oslavili začátek nákupní sezóny. Já sama tu sochu nesnáším, nejsem ráda, že ji tu máme. Ale respektuju to. Ostatně tuhle akci, které říkáme ‚Osvětlování Lenina‘, pořádá můj manžel,“ říká Kirby Laneyová zastupující rodinu, která už víc než dvacet let vlastní tuhle sochu dopravenou v 90. letech ze Slovenska.

Místní rádi označují čtvrť Fremont za střed vesmíru, dokonce je tu oficiálně vyznačený světovým rozcestníkem | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Lenin teď stojí na betonovém podstavci na soukromém pozemku u rušné křižovatky tady na severu Seattlu. Místní rádi označují čtvrť Fremont za střed vesmíru, dokonce je tu oficiálně vyznačený světovým rozcestníkem.

Boj proti kapitalismu ve výloze

A zmíněný Brian Regan upozorňuje na paradox, který podle něj také potvrzuje, že ve zdejším kontextu není Lenina potřeba chápat jako vážně míněný symbol. „Ten vtip spočívá v tom, že tu máme umělecké ztvárnění postavy, která ztělesňuje pochod vstříc socialismu a boj proti komerci a kapitalismu. Ale ta socha je tu vlastně jako ve výloze. Už dvacet let je totiž na prodej,“ vysvětluje Regan.

„Nikdo si Lenina zatím nekoupil, takže se nám tu zasekl. Ovšem je to pro nás legrační předmět, který si užíváme a nebereme ho vážně. Podobně jako tu raketu z korejské války. Ta visí nedaleko Leninovy sochy a míří na naši radnici, ale samozřejmě vůbec nemáme v úmyslu ji odpálit. Stejně jako netíhneme k Leninově doktríně sovětského socialismu a k násilí, které podporoval,“ doplňuje vlivná postava v místní čtvrti Fremont.

Takže pokud máte přebytečných tři sta tisíc dolarů, což je aktuální cena, Leninova socha může být vaše.

Místní obyvatelé a nadšenci Mike Peck, Brian Regan, Kirby Laneyová pod sochou Lenina v americkém Fremontu v Seattlu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas